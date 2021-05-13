«Последний рубеж битвы за Молдову». Есть ли шанс у союза Додона с Ворониным?

13.05.2021, Тирасполь, София Русу

12 мая в Молдове стартовала парламентская избирательная кампания. В этот же день два экс-президента страны, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон и лидер Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин подписали соглашение о создании предвыборного блока для участия в досрочных парламентских выборах, назначенных на 11 июля.

Как сообщается, блок социалистов и коммунистов создан как союз патриотических сил перед лицом угрозы суверенитету Молдовы, которая исходит от внешних сил, стремящихся навязать стране ложные ценности, ликвидировать молдавскую идентичность. Соглашение преподносится как ответственное решение двух политиков, которые отбросили былые разногласия и обиды для защиты государства. Блок ПСРМ – ПКРМ собирается в поход за парламентским большинством.

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Создание этого предвыборного оценивают по-разному: кто-то называет это сенсацией, кто-то – решением, принятым от политической безысходности или в угоду конъюнктуре.

Перспективы левого блока и его шансы в борьбе с конкурентами обсудили эксперты из Кишинева и Тирасполя в рамках дискуссионного клуба, организованного Институтом политических исследований и регионального развития на тему «Досрочные парламентские выборы в Республике Молдова: станут ли они решением политического кризиса?».

Прямиком в оппозицию

Замдиректора ИСПИРР Андрей Моспанов, оценивая стартовые позиции игроков, высказал мнение о том, что нынешняя кампания, по мысли западных посольств, должна стать завершением того переходного периода, который начался в молдавской политике в начале июня 2019 года, после ухода Плахотнюка. Конечная цель этого переходного периода – привести к власти полностью подконтрольные правые силы. У власти они останутся как минимум на ближайшие восемь лет, до конца нынешнего десятилетия, считает эксперт.

«В этом – смысл политической операции, состоявшей из нескольких этапов, включая приход Майи Санду на должность премьера в 2019 году, затем ее своевременный уход от власти и последующую победу на президентских выборах. Победа правых на парламентских выборах и формирование правого правительства должны стать заключительным этапом операции. Сегодня партия Майи Санду близка к этой цели», – объясняет Андрей Моспанов.

По его словам, партия «Действие и солидарность» (PAS), неформальным лидером которой является президент Молдавии Майя Санду, уверенно идет к тому, чтобы получить самую большую фракцию в парламенте. Вопрос в том, будет ли у нее абсолютное большинство.

«Цель именно в достижении такого большинства, и на это будет брошено все – поддержка западных структур, максимальная мобилизация молдавской диаспоры в Европе, личные усилия самой Майи Санду. Если станет ясно, что PAS самостоятельно абсолютного большинства не достигает, может быть попытка создать условия для прохождения в парламент еще одной правой партии, чтобы затем сформировать правую коалицию», – прогнозирует эксперт.

Блок социалистов и коммунистов станет основным конкурентом PAS. Андрей Моспанов назвал их «уходящими левыми». Он считает, что этот блок находится примерно в такой же ситуации, в какой оказалась ПКРМ после досрочных парламентских выборов в июле 2009 года, и что политический пик социалистов уже пройден.

«Сильными сторонами левого блока являются большой политический опыт многих входящих в него людей, а также наличие стабильного электорального ядра. Очевидно, что блоку ПСРМ и ПКРМ также можно рассчитывать на медийную поддержку Москвы.

Но в то же время уже понятно, что социалисты и коммунисты (как и Игорь Додон во время президентской кампании 2020 года) окажутся в позиции, которая будет атакована со всех сторон. Можно сказать, что впереди у левого блока находятся танки Майи Санду, а позади – партизаны Ренато Усатого и Марка Ткачука (одного из лидеров идущей на выборы левой партии «Гражданский конгресс» – прим. автора). Левый блок будет очень уязвимым для критики и в плане предвыборной программы и лозунгов – и Додону, и Воронину припомнят массу политических обещаний (в том числе данные русскоязычным жителям Молдовы и приднестровцам – прим. автора), которые они не выполнили, не говоря уже о «кульках» и прочих схемах.

В общем, ПСРМ и ПКРМ придется не только пробовать наступать, но и вести круговую оборону. Здесь неизбежны различные ошибки, а также такие вынужденные решения, которые влекут за собой имиджевые издержки (как это произошло, например, в недавней истории с Марком Ткачуком и его несостоявшимся эфиром на телеканале «РТР-Молдова» – тогда социалисты получили славу гонителей свободы прессы).

Чтобы создать в новом парламенте коалицию с партией «Шор», социалистам и коммунистам нужно получить по итогам выборов 45 мандатов из 101. Полагаю, что такой результат для них сегодня совершенно недостижим, и после 11 июля левый блок отправится в оппозицию», – сказал Андрей Моспанов.

Слишком узкая повестка

Большинство экспертов не особенно верят в успех блока, призванного сплотить левый электорат. Они называют факторы, которые могут помешать союзу в достижении цели.

Исполнительный директор молдавского филиала «Изборского клуба», политолог Владимир Букарский констатирует, что сегодня многие осознают необходимость объединения промолдавских, государственнических, патриотических сил, у левого электората есть запрос на такой союз.

«Этот блок может получить порядка 40% голосов и даже больше, хотя воспрепятствовать успеху могут личные амбиции и взаимное личное недоверие лидеров двух политических сил», – полагает он.

Политолог Александр Кориненко констатирует, что в Молдове есть люди, которые ностальгируют по временам, когда Воронин находился у власти, когда была сильна Партия коммунистов, – «самому стабильному периоду современной истории РМ».

По мнению эксперта, социалисты и коммунисты могут взять 40- 45 мандатов, и тогда вполне возможна «какая-то коалиция с парией «Шор», которая так или иначе возьмет 10 своих мандатов, но которая, однако, не избавилась от токсичности, связанной с фидбеком своего лидера».

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев полагает, что на предстоящих выборах большинство возьмут правые, которым социалисты ранее уступили часть собственного избирательного поля.

«Молдавские политические сегменты – шестьдесят на сорок: шестьдесят процентов – традиционно левый электорат, сорок – традиционно правый. Почему в этой парадигме президентские выборы выиграла Майя Санду? Просто она зашла на сектор левого электората. На этих выборах не победила Майя Cанду, на них проиграл Игорь Додон – левый электорат пошел голосовать за Санду, даже русскоязычные районы. Это не потому, что электорат стал прозападным или перестал быть пророссийским, промолдавским, а потому, что перестал верить Додону в той части, что он может победить коррупцию и справиться с олигархическим наследием Плахотюка. У левого электората есть разочарование, поэтому есть вероятность, что на этих выборах правые возьмут верх. Потеря части электората – это большая проблема, и как с этим бороться, крупные левые политические партии пока не ответили», – говорит Тулянцев.

Эти выборы он считает «последним рубежом битвы за Молдову», для которой левым в любом случае надо объединяться.

«В случае же победы правых пойдет плавная работа по евроинтеграции, главным партнером Молдовы станет Румыния, которая не скрывает своих претензий на территорию Молдовы», – заявил эксперт.

О том, что «социалисты проигрывают повестку», говорит научный руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун.

«Складывается впечатление, что социалисты заранее – и эмоционально, и ментально – записывают себя в номер второй, в оппозицию. Но второй номер в молдавской политике долго не живет. Ты либо должен всегда контратаковать, задавать повестку дня, динамику, либо ты проиграешь», – сказал эксперт, отметив скудный набор политтехнологических приемов, имеющихся в арсенале ПСРМ.

Экс-министр иностранных дел Приднестровья Владимир Ястребчак констатирует, что позиция левых в Молдове сводится лишь к обещаниям не пустить в страну натовские танки, хотя можно было бы поднимать темы, более подходящие для левого фланга.

«Пространство для левой повестки значительно шире. За счет того, что повестка левых уходит в геополитическую плоскость, будет расти рейтинг правых партий второго эшелона. Именно в этом случае они и будут спарринг-партнерами для левого блока. На уровне заявлений о натовских танках и российской угрозы и будет идти дискуссия, а Майя Санду на этом фоне будет и дальше выезжать», – сказал Владимир Ястребчак.

Политолог, один из основателей партии «Гражданский конгресс» Зураб Тодуа уверен, что на июльских выборах ни одна из политических сил Молдовы не повторит успех коммунистов 2001 или 2005 года.

«Ни одна из политических партий РМ сегодня не обладает возможностью взять 50% + 1 – ни партия Майи Санду, ни блок левых сил. Парламент будет достаточно раздробленным. Объединение ПКРМ и ПСРМ с формальной точки зрения выглядит красиво, но с учетом той политической войны, которую вели социалисты и коммунисты, им придется поворачиваться на 180 градусов, придется объяснять избирателям, почему решили пойти на выборы вместе. У блока есть сильные и слабые стороны. Слабые состоят в том, что многие сторонники обеих партий не одобряют блок. Возникнет также вопрос: как места в парламенте будут распределяться по списку между партиями», – отметил эксперт.

Он добавил, что флаг молдавских левых сейчас несет Партия социалистов, но грядет переформатирование левого поля, начало которому будет положено на предстоящих выборах.