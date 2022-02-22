«Последний рывок»: Затянувшуюся стройку олимпийского бассейна в Крыму приказано сдать к апрелю

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Министерство спорта Крыма готовится рапортовать о завершении строительства Дворца водных видов спорта. Объект начали возводить по Федеральной целевой программе развития Крыма в 2017 году, и уже к сентябрю 2021 года большой олимпийский бассейн должен был принять первых будущий чемпионов. Прежняя «колыбель пловцов», простояв без воды и надобности в спорткомплексе «Динамо», пошла трещинами и пришла в негодность.

Спорткомплекс «Динамо» в центре Симферополя в 90-х был разделен между двумя собственниками – часть комплекса вместе с бассейном осталась у республики, а гимнастический и борцовский залы, арена тяжелой атлетики, гостиница и ряд других помещений отошли спортивному обществу «Динамо» МВД. Свободные помещения общество успешно сдавало в аренду, не давая проводить реконструкцию комплекса, что в итоге и привело к полному разрушению чаши открытого бассейна – единственного олимпийского в Крыму.

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После вхождения Крыма в состав РФ Минспорта Крыма собиралось полностью отказаться от «Динамо» в пользу МВД, но, получив публичный разнос, тогдашний министр спорта Георгий Шестак стал главным пропагандистом дзюдо и самбо (президентом крымской федерации является спикер Владимир Константинов) и греко-римской борьбы (главой крымской федерации является руководитель республики Сергей Аксенов). Бывший олимпийский бассейн отошел под зал для спортивной борьбы, а пловцы уже шестой год ждут Дворец водных видов спорта, на который государство выделило больше 1 миллиарда рублей.

Как водится у крымских чиновников, возникшие обстоятельства непреодолимой силы мешают вовремя сдать объект, и вот уже строителей торопят завершить свою работу до 31 марта.

«Очень знаковый объект для нашей республики, для всех любителей, профессионалов плавания. Мы его очень ждем. Три вида спорта, которые будут культивироваться: плавание, синхронное плавание и водное поло. Тренерский состав полностью готов. Объект находится в стадии завершения, готовность – 90%. Подрядчику надо сделать последний рывок, чтобы до 31 марта были завершены работы», – уверяет нынешний глава Минспорта Ольга Торубарова.

На ввод здания в эксплуатацию, благоустройство прилегающей территории, и, самое главное, организацию транспортной доступности понадобится время. Параллельно дворцу должен был возводиться новый жилой квартал, но у дивелоперов возник простой из-за перехода на эскроу-счета. И пока что вокруг дворца нет ни дорог, ни подъездных путей. Остановки общественного транспорта здесь тоже нет. Поэтому привозить детей на занятия придется родителям самостоятельно.