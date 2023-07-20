Последний шанс: армяне поднялись на протесты против сдачи Карабаха

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В Арцахе с 14 июля началась бессрочная кампания по разблокированию дороги, соединяющей Армению и Степанакерт, организованная местными жителями. И на этом фоне продолжается позорная сдача республики со стороны Еревана, который фактически принял ультиматум Брюсселя и Вашингтона.

Акции протеста против уничтожения Нагорного Карабаха впечатляют, так как многотысячная толпа сначала собралась в центре столицы НКР, а затем пошла к Лачинскому коридору и штаб-квартире российских миротворцев, где были затем расставлены палатки. Такая же акция состоялась и у представительства Международного Красного Креста.

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Это в первую очередь ответ на решение Никола Пашиняна о ликвидации НКР и передачи всех земель Азербайджану. Люди не хотят становиться жертвами данной предательской политики Еревана и пытаются массовым возмущением продемонстрировать своё несогласие.

На массовые митинги жителей толкнула и реальная гуманитарная катастрофа в республике, связанная с блокировкой азербайджанскими военными и «экологами», так как уже в ближайшие дни из-за отсутствия топлива окончательно остановится общественный транспорт, кареты «скорой помощи», а отсутствие продовольствия уже сказывается на населении.

«Наши внутренние ресурсы скоро иссякнут, и начнëтся настоящая трагедия, мы начнëм собирать тела умерших от голода… Мы больше не можем так продолжать… В условиях отсутствия действий со стороны Армении, армян, международного сообщества, Азербайджан подталкивает народ Карабаха именно к этому сценарию», — заявил на митинге в Степанакерте госминистр Нагорного Карабаха Гурген Нерсисян.

По его словам, в тяжёлом положении вместе с жителями Арцаха оказались и российские военнослужащие, которые делились с местным населением, а теперь их снабжение осуществляется только вертолётами. То есть они фактически разделили участь граждан НКР, которых защищают. По сути блокада со стороны Баку направлена и против российских военнослужащих, с целью создать для них также невыносимые условия.

При этом во время этих многотысячных мероприятий азербайджанская сторона обстреляла армянские населённые пункты в Шушинском районе, применив помимо стрелкового оружия 82-мм миномет и РПГ-7, что может быть расценено именно как провокация Баку с целью запугать население и показать, что протесты мирных граждан для него не страшны.

Тем не менее, внутри уже самой Армении также состоялись акции солидарности с жителями Арцаха. Например, оппозиционная «Республиканская партия», созданная бывшим президентом Сержем Саргсяном, а также группа народных избранников из парламентской фракции «Честь имею» организовали шествие к зданию представительства Совета Европы с требованием ответа на бездействие в связи с перекрытием Лачинского коридора.

По республике проводится массовый сбор подписей под петицией общественной инициативы «Айакве» с призывом признать незаконной сдачу Арцаха Азербайджану, которую уже поддержали 25 тысяч человек и половина из них – жители Еревана. При этом сама кампания расширяется, так как в республике создано 26 пунктов, а в столице 12.

К сожалению, основная часть оппозиционных сил занимает пассивную и даже примиренческую позицию, отказавшись от проведения крупных митингов и демонстраций и сейчас вся активность в рамках движения сопротивления идёт снизу от простых граждан и общественных деятелей.

И наиболее весомым в данной ситуации становится голос духовенства, которое открыто выступило против политики национальной измены. Каталикос Великого дома Киликийского Арам-I раскритиковал деятельность Никола Пашиняна и правящую партию, осуществляющих установки Запада, но в тоже время и обрушился на нынешнюю оппозицию, неспособную возглавить народные массы.

«Сегодня мы нуждаемся в руководителях, будь то религиозных или национальных, которые поведут свой народ по верному пути», – заявил Арам I, призвав к обновлению прогнившей политической сцены, допустившей нынешнюю ситуацию и передачу исконных территорий.

Поэтому неудивительно, что и в митингах на территории самого Арцаха активно участвовали священнослужители, фактически благословившие массовые протесты. И это говорит, что еще существуют внутренние силы, способные в перспективе резко изменить общественные настроения и в самой Армении в преддверие реальной катастрофы.

Примечательно, что все эти выступления жителей Нагорного Карабаха, как и низовые протесты в РА состоялись на кануне и в момент новых переговоров Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюсселе, состоявшиеся 15 июля при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Арцахцы и поддерживающие их граждане Армении этим самым выразили своё отношение к нынешнему гибельному курсу правительства.

И при всём драматизме событий МИД России 15 июля сделал действительно знаковое заявление, когда открыто был назван виновник сдачи Арцаха – Никол Пашинян. Ведь данное решение состоялось еще в октябре прошлого года в Праге на известном антироссийском шабаше.

«В октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана. Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента», – указывается в документе.

При этом в заявлении зафиксировано, что именно признание Карабаха частью Азербайджана изменило статус миротворцев, а соответственно и Лачинского коридора и блокада, начатая в декабре прошлого года, есть прямой результат согласия Пашиняна на передачу Нагорного Карабаха Баку.

И самое важное то, что Москва в этом тексте обращается не к правительству Армении, а напрямую к армянскому народу Арцаха и самой Армении, показывая истинный смысл происходящих процессов и представляя выбор с кем он – с Россией или с Западом.

В то же время, как и в заявлении от 22 июня МИД РФ снова потребовал от Баку немедленно разблокировать Лачинский коридор, указывая на страдания местного населения и развитие гуманитарного кризиса.

В Брюсселе же Никол Пашинян еще раз на шаг приблизился к окончательной сдаче Арцаха, что как мы предупреждали и ранее, приведёт к потере суверенитета и самой Армении. Так, Шарль Мишель от лица ЕС потребовал от Еревана установления «прямого диалога» между представителями Степанакерта и Баку, что означает проведение переговоров об условиях разоружения и пленения на милость победителя участников воинских формирований НКР.

При этом глава Европейского совета заявил о необходимости немедленного строительства железной дороги по Зангезурскому коридору, для чего ЕС готов предоставить финансовую поддержку. И тут всё просто – по данному маршруту пойдут казахстанская нефть и редкоземельные металлы на Запад, которые уже перевозятся через Каспий в Баку.

Но ещё более жесткие условия капитуляции и окончательного поглощения выставил перед Ереваном Вашингтон, когда 6 июля секретарь Совбеза Армении Армен Григорян встретился в Белом доме с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Армянское издание «Иравунк» недавно опубликовала текст с требованиями американской стороны. В нём есть такие пункты:

«1. Мирный договор должен быть подписан до конца года и только в Вашингтоне;

2. Армения должна взять на себя обязательство принять 65 тысяч азербайджанских беженцев в южных районах;

3. Баку должен открыть структуру, которая решит проблемы безопасности азербайджанцев в Армении в Зангезурском районе;

4. Армения должна взять на себя обязательство вывести российскую базу со своей территории к 2026 году и заменить ее учебными подразделениями НАТО в рамках программы «Восточное партнерство»;

5. Армения должна взять на себя обязательство вернуть Азербайджану отмеченные на картах СССР анклавы;

6. Зангезурский коридор должен быть открыт с участием международной таможенной организации, то есть без участия России;

7. Армения должна полностью отказаться от Карабаха».

И хотя официально эти требования не подтверждены Ереваном, практически все армянские эксперты приходят к выводу, что их содержание очень близко к истине. А это на деле означает массовую депортацию или фактическую этническую чистку Карабаха. В Сюникском районе южной Армении, где пройдёт Зангезурский коридор будет открыт военно-политический форпост азербайджанцев по охране железной дороги, часть территорий РА также передаст Баку под видом «анклавов».

Но самое важное правительство Армении возьмёт на себя обязательство выдворить российские войска, ликвидировав базу в Гюмри, а Зангезурский коридор будет контролироваться без участия Москвы.

Фактически будет осуществлено то, о чём мы предупреждали в своих публикациях постоянно – Ереван идёт на сделку с Западом по окончательному выдавливанию военно-политического присутствия России из Закавказья. Более того, в РА теперь разместятся структуры НАТО.

В преддверие национальной катастрофы ситуацию может изменить только армянский народ, если он не согласен с участью турецкого протектората и марионетки Запада. Если же он смирится с этим, то в последующем исчезнет сама армянская государственность, став частью «тюркского мира».