Последний шанс для Украины: Опубликованы архивные кадры с Шойгу

Новости Украины

Известный российский военкор Александр Сладков опубликовал архивные кадры с молодым Сергеем Шойгу, который прилетел в Абхазию на переговоры, пытаясь убедить грузинских националистов прекратить кровопролитие.

«На кадрах, снятых легендарным Юрием Романовым, – тридцативосьмилетний генерал-майор Сергей Шойгу. Он уже тогда занимался очень непростыми миротворческими делами, и в Ингушетии-Осетии, в Южной Осетии, в Абхазии. Тогда, в 1993-м году он, охраняемый «Альфой», прилетел в занятый «Мхедриони» (формирование грузинских националистов, – авт.) Сухуми, и вел тяжёлый диалог с грузинскими и абхазскими силовиками», – комментирует военкор.

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Сладков не скрывает, что видео является сигналом для Украины и напоминанием о том, что Москва всегда до последнего дает конфликтующим сторонам шанс на мирное разрешение ситуации.

«Москва усадила за стол переговоров Тбилиси, Сухум и Цхинвал: сидите, решайте свои вопросы, ищите компромисс. Нет, замаячили на горизонте Соединённые Штаты, и покатилось дело к войне. А потом послышался плачь: отобрали территорию! Да вы ж её сами заливали кровью, как из шланга!» – напоминает военкор.

«Эти кадры – напоминание украинским соседям: для вас сделали Минскую площадку, вам дают возможность договариваться с ЛНР и ДНР, вы, не помня примеры остальных забияк, это дело игнорируете. Тех принудили к миру, а что там у вас, как всё закончится? Сергей Шойгу ещё при делах», – резюмировал Сладков.

С мнением Сладкова соглашается военный эксперт Владислав Шурыгин. Он считает, что на Украине напрасно расценивают выдержку России как слабость.

«У Шойгу огромный опыт миротворческих операций и операций по спасению в условиях катастроф, по гуманитарной помощи. Поэтому он каждую сторону любого конфликта понимает очень хорошо. Шойгу является сторонником непрямой или мягкой силы, он человек, который, в свое время, видимо, хорошо прочитал «Искусство войны» и понимает, что лучшая война – это та, которая не состоялась. Соответственно, в этом случае он всегда старается подвести ситуацию к тому, чтобы добиться той или иной задачи, не применяя силу непосредственно. Поэтому я совершенно согласен со Сладковым».

Поддерживает эти тезисы и вице-президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов.

«На постсоветском пространстве уже было достаточно вооруженных конфликтов, в которых погибло большое количество людей, речь идет о сотнях тысяч человек, которые оказались как пострадавшими, так и без вести пропавшими, погибшими. Беженцами стали миллионы людей, поэтому действительно, лучше, чтобы Шойгу действовал как миротворец, а не как военный министр. На сегодняшний день он оставляет нашим украинским партнерам такую возможность для того, чтобы решить этот конфликт путем мирного урегулирования, без привлечения силового способа, как это было в случае с Грузией в 2008-м году, когда Россия была вынуждена ввести войска в эту страну, чтобы принудить грузинскую армию к миру.

Благодаря тому, что Шойгу пытается находить возможность решать вопросы не силовым путем, а путем двустороннего диалога, лучше вести диалог с Шойгу – миротворцем, а не с Шойгу – министром обороны», – отмечает эксперт организации «Сильная Россия».