Последний шанс: от Зеленского требуют «жёстко поговорить» с Меркель и Байденом

10.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев – это повод потребовать от нее гарантий сохранения транзита российского газа через Украину и конкретности в вопросах защиты интересов Украины в контексте соглашения между США и Германией по «Северному потоку-2».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без Украины вопрос «Северного потока-2» никто решать не планирует. Ещё одно подтверждение – Меркель едет убедить в своих позициях Зеленского. Задача Зеленского же – получить четкие гарантии энергетической безопасности не только Украины, но и Европы в целом, потому что мы понимаем, что позиция Украины заключается в том, что «Северный поток-2» – это не экономический проект. Это проект, в том числе, и политический, это проект который угрожает энергетической безопасности Европы. Собственно говоря, никто не питает иллюзий в этом плане, поэтому, я думаю, что у Зеленского должна быть довольно четкая позиция, где нам дадут определенные гарантии. Во-первых, мы должны понимать, что будет с транзитом через Украину… Во-вторых, цены на газ уже сейчас бьют рекорд, то есть, уже сейчас Россия фактически шантажирует Европу и говорит: посмотрите какие цены, был бы запущен «Северный поток-2», возможно, цены были бы другими. То есть, Россия уже начала откровенный шантаж Европы через газовые войны, через газовые цены! Что касается еще вопросов, которое Меркель может обсуждать с Зеленским, это, безусловно, безопасность, это война на Донбассе. Потому что Меркель в своё время участвовала и в разработке Минских соглашений, в том числе. Но здесь возникает вопрос: а как Германия может дать гарантии Украине, в том числе и по «Северному потоку-2», если, например, сейчас Россия уже не соблюдает определенные условия, не придерживается Минских соглашений? Даже представители «Красного креста» не могут быть допущены сейчас на оккупированную территорию. То есть, как сейчас Германия планирует давать какие-то гарантии, если ситуация на востоке зависит от позиции российской стороны? Эти вопросы, безусловно, нужно учесть. Ещё нас волнует вопрос конкретного наполнения соглашения между США и Германией после встречи Меркель с Байденом. Это такое рамочное соглашение, оно очень обтекаемое. Где конкретные гарантии безопасности? Где какие-то конкретные решения, где позиция по отношению к Украине? Вот – всё, что нас будет интересовать», – рассуждает эксперт.