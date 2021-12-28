«Последний шанс»: первые месяцы 2022 года станут для Зеленского решающими – Золотарёв

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Новости Украины

Запад не хочет, чтобы Владимир Зеленский оставался на посту президента, а внутри Украины рейтинг президента продолжает падать, что уменьшает его шансы остаться на второй срок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Черная метка» президенту прилетела вместе со скандалом Pandora Papers. Это – четкий, недвусмысленный сигнал «коллективного Запада» о том, что никакие варианты «полуторного» срока Зеленского неприемлемы. Зеленский оказался недоговороспособным партнером, который не выполнил целый ряд взятых на себя обязательств. Для Запада Зеленский и его окружение – чужие. Они хотят видеть более понятных людей. Очевидно, ставка Запада будет делаться на какую-то иную фигуру», – отметил он.

«Сам Зеленский может по-другому смотреть на ситуацию. Он остается номером один в рейтинге, у потенциального конкурента – Порошенко – он выигрывает. Но тревожный сигнал – что у него в октябре значительно вырос антирейтинг, и начинает крошиться его электоральное ядро. И первые месяцы наступающего 2022 года станут для Зеленского решающими. Энергокризис станет серьезным испытанием, если придут после Крещения серьезные морозы. Плюс март-апрель будет ценовой удар, он неизбежен – бизнес покупает газ по 70 гривен за кубометр. Кто-то за это заплатит и это будут украинцы. Либо это закрепит тренд падения рейтинга президента и он перейдет в пике, либо ему удастся стабилизировать ситуацию, и тогда у него будет хоть какой-то шанс», – заключил Андрей Золотарев.