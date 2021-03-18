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18.03.2021, Москва
 
Германия, Дзен, Политика, Провокации, Россия, Украина
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«Последний шанс». Украина провоцирует русского медведя

Новости Украины

Германия и Франция сегодня фактически лишь на словах поддерживают киевский режим.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил немецкий политолог Александр Рар.

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«Украина сегодня пытается использовать свой последний шанс через конфликт с Россией получить назад Крым, хотя это и невозможно, или Донбасс, натравливая Запад на РФ и наоборот. Поэтому они сейчас занимаются провокациями в надежде на то, что можно раздразнить русского медведя, и тогда Америка вмешается на стороне Украины. Германия и Франция сейчас фактически Украину не поддерживают. То есть поддерживают словесно, но на деле – нет», – сказал эксперт.

Издание поинтересовалось его мнением относительно инициированной Киевом так называемой «Крымской платформой».

«Я про нее вообще ничего не слышал. Когда я говорю про провокации, я имею в виду закрытие русскоязычных каналов, притеснения русскоязычных, тем самым они провоцируют Россию. Расчет на то, чтобы втянуть Запад в конфликт с Россией», – отметил политолог.

По его словам, морально официальный Берлин на стороне Украины.

«Потому что немецкая элита, немецкое правительство рассматривают Украину как жертву России. Но вмешиваться и начинать войну с Россией не будут», – убежден Рар.


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