Последний шанс: в Молдове новая попытка консолидации против Санду

В преддверии парламентских выборов РМ создана независимая платформа «За Молдову», призвавшая к объединению оппозицию и все здоровые силы страны против политики действующей власти. Журналисты Людмила Бельченкова, Дмитрий Чубашенко и бывший министр обороны Виктор Гайчук, объявившие о создании платформы, указывают на бедственное положение в экономике, социальной сфере, жесткую цензуру и запугивание населения.

Они считают, что консолидация поможет обеспечить проведение честных выборов, мобилизует людей, которые чувствуют себя обманутыми политиками. В манифесте организации говорится о важности сохранения нейтралитета страны, защиты молдавской национальной идентичности. К платформе уже присоединилась экс-башкан Гагаузии Ирина Влах и ее партия «Сердце Молдовы».

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Процесс объединения оппозиционных сил комментирует «ПолитНавигатору» политолог Александр Кориненко.

– Насколько перспективна новая организация, какого избирателя сможет мобилизовать? Стоит ли ждать присоединения к платформе Партии социалистов – ведущей оппозиционной силы, которая в одиночку не сможет сформировать коалицию в будущем парламенте?

– Платформа только начала работу, трудно сказать, насколько она сможет привлечь избирателя, у нас каждый месяц появляются какие-то объединения, и все они с хорошим посылом. Платформу возглавили достойные люди, с большим весом в обществе. Хватит ли этого для мобилизации разочаровавшегося и уставшего народа – пока неясно. Я думаю, что ПСРМ не будет вступать в предвыборные блоки, и об этом четко сказал ее председатель Игорь Додон. Социалисты сами способны преодолеть избирательный барьер, но вот решающего большинства точно не наберут. Уверен, что поскольку они главная оппозиционная сила, то собираются объединять оппозицию вокруг себя уже в парламенте.

– Один из членов новой команды Дмитрий Чубашенко считает, что молдавской оппозиции нужно достучаться до лагеря республиканцев в США, использовать их в качестве противовеса той поддержке, которую получает PAS со стороны Брюсселя, попросить их организовать миссию западных наблюдателей на выборах, альтернативную европейской. Насколько это возможно?

– Такое возможно, и это важно для Молдовы и для ее демократии. Европейские бюрократы давно определили для себя победителя гонки, и они сильны. Мы видели это на примере Румынии. Ничто не может помешать снять оппозиционную силу с выборов или вообще отменить их. В этой ситуация остается надежда на новую администрацию США, которая, в принципе, говорит правильные вещи о недопустимости цензуры, об избирательном прозрачном процессе, но Молдова – маленькая страна, и заметит ли ее Республиканская партия на карте, когда она занята украинским, палестинским, китайским и другими кейсами, – большой вопрос.

Стучаться в двери республиканских лоббистов надо было еще вчера. Оппозиция должна заручиться поддержкой как можно большего количества иностранных партнеров.

– В стане оппозиции довольно активно выступает блок «Альтернатива», который, согласно опросам, 28 сентября проходит в парламент. Недавно блок выдвинул требования к власти для обеспечения честных и прозрачных выборов. Можно ли рассчитывать, что новая платформа «За Молдову» и блок «Альтернатива» выступят единым фронтом?

– Нет, не думаю, что блок «Альтернатива» сегодня готов примкнуть к каким-либо платформам и расширяться. Сложно найти согласие в блоке, где три партии и четыре лидера, что уж говорить о больших форматах. Да, они пройдут в парламент, но будут формировать коалицию уже внутри законодательного органа.

– Возникнет ли в стране действительно крупная сила, которая сможет конкурировать с правящей партией?

– Такой силы не возникнет. Правящая PAS возьмет большинство, но вопрос в том, хватит ли ей мандатов для монопольного удержания власти. Предпосылки к этому есть, поэтому для оппозиции важно не бить друг по другу, не распылять голоса избирателей, тут цель одна: избавление страны от правительства, которое ведет страну в бездну.