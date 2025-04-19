Последний сигнал от Трампа: России обещают признание Крыма, но европейцы – против

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Bloomberg пишет, что США представили своим европейским союзникам предложения по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной, включая набросок условий для прекращения боевых действий и ослабления санкций против Москвы в случае длительного прекращения огня.

«Этот шаг был предпринят даже несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа готова «отойти» от своих мирных усилий, если не будет достигнут быстрый прогресс. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, однако, в тот же день сказал в Риме, что он «оптимистично» оценивает шансы на завершение конфликта», – пишет агентство.

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CNN также считает, что, шокировавшее многих вчерашнее утреннее заявление Рубио было давлением на Украину, а не на Россию.

«Трамп снова выразил недовольство и неудовлетворённость президентом Зеленским. Марко Рубио говорил о том, что украинской делегации нужно вернуться и обсудить всё с Зеленским. При этом сам Зеленский, по сути, вновь повторил то, что говорил ранее по поводу Стива Уиткоффа и его встреч с Путиным — что Уиткофф принимает российский нарратив. Он также заявил, что Украина не готова идти на уступки, а вопрос территорий это их «красные линии». Поэтому создаётся впечатление, что на украинцев оказывается давление, чтобы они перешли к следующему этапу. Трамп хочет, чтобы они были готовы отказаться от части территории», – пишет канал.

Bloomberg добавляет к этому, что, по словам европейских чиновников, знакомых с вопросом, контуры американского плана были озвучены на встрече в Париже в этот четверг.

Предложение фактически заморозит конфликт, при этом украинские территории, занятые Россией, останутся под контролем Москвы, говорят собеседники. Стремление Киева вступить в НАТО также не будет рассматриваться.

Источники Bloomberg, знакомые с вопросом, отказались предоставить более подробную информацию, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений. Однако они утверждают, что США даже готовы признать контроль России над Крымом в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Потенциальная уступка является последним сигналом о том, что президент Дональд Трамп стремится закрепить соглашение о прекращении огня, и прозвучала после того, как он и госсекретарь Марко Рубио в пятницу предположили, что администрация готова отказаться от своих усилий по мирному посредничеству, если не будет достигнут быстрый прогресс», – говорится в материале.

«Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территории Москве. Но этот шаг стал бы благом для президента России Владимира Путина, который давно добивается международного признания российского суверенитета в Крыму», – добавляет агентство.

Источники сказали, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Белый дом и Госдепартамент не ответили на запрос о комментариях. Американский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма, отказался комментировать детали переговоров.

Один из конфидентов агентства сказал, что планы, которые необходимо дополнительно обсудить с Киевом, не будут окончательным урегулированием, и что европейские союзники не признают занятые территории российскими даже если это сделают США в одностороннем порядке.

Чиновники также подчеркнули, что переговоры не будут иметь смысла, если Кремль не согласится прекратить боевые действия, и что предоставление Украине гарантий безопасности, чтобы гарантировать, что любая сделка состоится, имеет большое значение.

В пятницу Рубио заявил, что гарантии безопасности не являются «незаконным желанием» со стороны Украины, но что переговорщики до сих пор не дошли до такого уровня конкретики.