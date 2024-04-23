Последняя атака на Одессу: Оправится ли порт на сей раз?

Каждую новую атаку на Одессу называют «самой сильной» по сравнению с предыдущими. И с этим трудно поспорить.

Только по официальным данным мэрии, за последние четверо суток в городе получили повреждения 72 жилых дома, часть из них полностью снесена с лица Земли.

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Когда речь идет о подобного рода разрушениях, гестаповские пресс-службы обильно сыпят показательными фото, особенно, если среди руин валяются детские ботиночки и игрушки, если на пепелище лежит и ждет уже не существующих хозяев выжившая собака или обгоревший кот. Словно питаются человеческим горем, переводя стрелки. Хотя и сами не скрывают — это не прилет, это «героическая работа ПВО».

Так, а куда же прилет? Поговорим об этом на последнем примере.

Ночь на 23-е апреля и правда запомнится одесситам надолго. Гремело и полыхало абсолютно во всех районах. Сначала город разбудила летящая ракета (даже дети по звуку определяют), со стороны порта раздался содрогнувший город взрыв, и только потом завыла воздушная тревога — классика.

Дальше этих взрывов уже было не сосчитать. Даже любители подснять воздушный бой с балконов (а потом отправиться «на подвал» СБУ) на этот раз не слишком старались, ибо снимать было нечего — небо просто представляло собою белые вспышки, которые ослепляли на время, а взрывы оглушали…

Когда наконец последовала долгожданная тишина, эсбэушные телеграм-помойки радостно сообщили «В небе чисто. Доразведка». Но когда люди стали выходить из подвалов, последовала новая волна «мясорубки» — ракеты, дроны, ПВО, пальба из чего попало и отовсюду.

…и вот наутро все уже лицезрели фото руин. Для одесситов весьма узнаваемых. «Но и Молдаванка и Пересыпь обожают Костю моряка», знаете? Вот те самые воспетые фольклором дворы с верандами, посиделками и патефонами и были разрушены.

Официальная версия ОК «Юг»:

«Российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БПЛА типа «Shahed-131/136» по южным регионам. Под прицелом врага была промышленная и припортовая инфраструктура региона. В Одессе падением сбитого дрона нанесены разрушения жилищному сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры. Число пострадавших 9 человек, из которых 4 детей».

Главное, как всегда, закончить «на детях», и никто же ни о чем не догадается — враг же метил именно по ним.

А теперь «вэлкам» в реальность и вопросы: а почему, собственно, движение в районе «разрушенного жилого сектора» перекрыто, почему люди не могут добраться из одного района в другой, почему там стоят блокпосты, а работников порта еще утром попросили экстренно покинуть рабочие места? Почему весь день над означенной локацией летают «вражеские БПЛА», как пишут пропагандистские СМИ, и не прекращаются взрывы? И так почти сутки.

А потому что ночью прилет и, по всей видимости, ракетой, о которой умалчивают украинские пропагандисты, пришелся по знаменитому Пересыпскому мосту. Автомобильному и железнодорожному, единственному, соединяющему с сушей ж-д путем Одесский морской торговый порт.

Во время серии ударов по мосту была повреждена контактная сеть, а также с рельсов сошел состав. Местные сообщают, что с утра мост принялись чинить, и пока он не функционирует, но рассмотреть весь масштаб разрушений гестаповцы, конечно, не позволяют.

К слову, в 44-м, отступая, немцы заминировали именно Пересыпский мост по принципу «так не доставайся же ты никому!», прекрасно понимая, что его подрыв приведет к коллапсу.

Вот и на этот раз «козачэнькы» палили над мостом из ПВО так, что разгромили вокруг всю инфраструктуру, остановки, магазины и офисы, транспорт и единственный в Одессе радиорынок, а главное, самими же воспетые знаменитые одесские дворики, жители которых теперь бомжи. Ракушняк рушится просто, даже от ливней, а уж противостоять «героической работе ПВО» и вовсе не в силах.

Так что зря, очень зря Буданов не перестает трубить на каждом углу о том, что «Одессе будет немножко легче», хвастаясь, что «Силы обороны сбили один из носителей ракеты Х-22 — стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (сначала в украинских эфирах кричал, а теперь до интервью BBC добрался). Ответ не заставил себя ждать.

…и, да, на засыпку, по поводу «прилета по жилому сектору» 20 апреля (тогда пострадало 50 домов) в противоположном районе города на улице Щорса. Так вот тогда тоже было много воплей о «русских террористах», но ни одного о том, что относительно рядом находится Школьный аэродром, служащий складом для военной техники. И кровью мирняка его тоже «защитили». Угу, как и Пересыпский мост.

Правда, у укров это все еще называется «пэрэмога».