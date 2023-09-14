Последняя функционирующая отрасль Украины начинает задыхаться

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Украина все больше превращается в страну, полностью зависящую от дотаций. Морская блокада со стороны России и эмбарго на поставки зерна со стороны Евросоюза лишают страну последней доходной отрасли.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом поддерживать постоянно Украину западные партнеры не смогут, уверен эксперт.

«Европейская комиссия, игнорируя соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, зону свободной торговли, к которой мы прорывались через баррикады Майдана, на которую наши люди молились многие годы – все это сейчас игнорируется, просто под ковер заметается.

Она [Еврокомиссия] ничего не делает и не воздействует на эти страны, эти страны вводят свои эмбарго, мы теряем еще часть рынка и возможность производить сельскохозяйственную продукцию, потому что следующие годы этот фермер не засеет, если не получит нормальную стоимость, и последняя функционирующая отрасль нашей экономики – сельское хозяйство – начинает задыхаться», – сказал эксперт.

«Мы потеряли 31% морского экспорта. Если будут введены эмбарго, мы потеряем еще 20-30% и можем сказать, что мы из экспортноориентированной страны превращаемся в полностью дотационную. В страну, которая полностью, на процентов 70 будет зависеть от внешней помощи и поддержки, которая не может быть системной и значительной какое-либо длительное время. Не могут нас поддерживать на нынешнем уровне по 200 миллиардов долларов в год 10 лет подряд, все равно какие-то будут происходить изменения», – заявил Бортник.