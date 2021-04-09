Последняя попытка. США усиливают давление на «Северный поток-2»

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Соединенные Штаты не прекращают усилий, чтобы сорвать достройку последних километров газопровода «Северный поток-2».

Так, американский минюст включил в санкционный список европейских компаний оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Кроме того, по данным СМИ, Вашингтон намерен отправить в ЕС на переговоры о прекращении строительства газопровода Амоса Хохштейна, до недавнего времени бывшего членом набсовета украинского «Нафтогаза», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Впрочем, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии «Московскому комсомольцу» заметил, что не видит никаких потенциальных рычагов санкционного воздействия ни на Nord Stream 2 AG, ни на его кредиторов.

«Например, американцы не смогут оштрафовать участников проекта задним числом за совершенные когда-то сделки — это противоречит европейскому законодательству», – считает эксперт.

Он прогнозирует, что США будут добиваться от ЕС вынесения запрета на эксплуатацию газопровода, для чего и отправляют в турне специально обученного человека, который кому-то из своих европейских визави предложит пряники, а другим покажет кнут.

«Очевидно, что США усиливают давление на проект, причем это происходит одновременно с обострением ситуации на востоке Украины», – в свою очередь обращает внимание руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Сейчас Америка сражается за то, чтобы трубопровод не был введен в эксплуатацию, и чтобы Киев сохранил транзит российского газа через свою территорию, добавляет аналитик. – И с включением в «черный список» оператора строительства игра выходит на новый уровень. Что конкретно ждет Nord Stream 2 AG в случае принятия американских санкций — не понятно».