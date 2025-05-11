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О том, что тотальная могилизация на Украине касается исключительно оккупированной Новороссии — сказано не раз. Что военкомы-отморозки-миллиардеры есть везде на Украине, но где-то во Львове — точечно, а в Одессе и Николаеве — поголовно, тоже упоминалось неоднократно. Что рулить ТЦК в Одессу намеренно поставляют чертей с западэнщины — опять-таки, не новость. Что ни одна власть предержащая гнида не осмеливается это комментировать официально — там ноль идеи, но тупость и «вымоленные» кресла — писать уже руки болят…

Зато шавки режима (без должностей гауляйтеров) могут позволить себе все, поэтому не скрывают правды. Правды о том, как они уничтожают новороссийское население.

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Вот что заявил последователь Фарион, доцент исторического факультета Одесского университета им. Мечникова Александр Музычко:

«Тотально мобилизованная на войну нация всегда победит хилую, где у многих под лавкой сидит уклоняющийся предатель и где нацидеей уже стало противостояние ТЦК, а затем и ВСУ. Выродское южное племя [это об одесситах] победит только наша тотальная мобилизация, тотальный разворот от либерастодемокрастии, псевдообразования лесных могилизаторов могилянцев – к украинскому милитарному национализму, тотальная зачистка всего предательско-ухилянтского».

Он лично могилизации не боится — это при том, что тэцэкашники с ноги выбивают двери отделов кадров всех одесских вузов — от консерватории до медина. Ведь там преподает и учится то самое «уклоняющееся выродское южное племя». И только переделанный нацистский истфак — это неприкосновенно!

Кстати, ранее Музычко очень точно описал, что такое нынешняя война в понимании таких, как он:

«Война — это война против всего русского в тылу».

В общем, вы поняли.

Не раз я говорил, что даже во времена Фарион, которую списали со счетов еще при жизни, из Одессы пытались слепить Бандерштат похлеще Львова. И для картинки — таки получилось. Они и книжку такую уже издали — «Южный Бандерштат — скрытый фронт».

Все это не правда. Но на уничтожение людей — работает.