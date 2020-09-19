Последователи Беломайдана провели несанкционированное шествие в Москве, игнорируя предостережения полиции

19.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Несанкционированная акция солидарности с Беломайданом состоялась в субботу в Москве, объединив либералов и представителей левых сил. Предостережения полиции о незаконности акции были демонстративно проигнорированы. Организатор при этом отделался краткосрочным задержанием – уже через час его выпустили на свободу.

Об этом читайте в репортаже блогера и репортёра Сергея Рулёва для «ПолитНавигатора».

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…Сегодня в российской столице на Тверском бульваре состоялась первая и, скорее всего, она же и заключительная часть так называемого «Дня перемен», проведение которого в знак солидарности с майданщиками в Белоруссии накануне в эфире радиостанции «Эхо Москвы» анонсировал политолог Валерий Соловей вместе с Марком Фейгиным, экс-адвокатом украинской убийцы российских журналистов Надежды Савченко.

Задолго до назначенного времени у фонтана стали собираться либерально настроенные москвичи, причём, большинство из них составляли люди пожилого возраста – довольно интеллигентного вида, но явно не пролетарского происхождения.

Полицейские и ОМОНовцы практически не проявлялись (кроме нескольких дежурных пар патрульных), Росгвардия сегодняшнее несанкционированное мероприятие проигнорировала.

Появление инициатора массового и несогласованного мероприятия началось стихийно – как бы с угла Тверского бульвара. Валерий Соловей стал щедро раздавать из пакетов (кто спонсор?) красивые треугольные платочки, очень похожие на пионерские галстуки, но не красные, а под цвет государственного триколора, только с размытыми краями.

Складывалось впечатление, что преимущественно немолодой народ, собравшийся в самом центре столицы (всего около 300 человек), как дети радуется тому, что, несмотря на пандемию, всё же удалось ослушаться власть и потолкаться, побуянить.

На настроения толпы не повлияло и появление полковника полиции в маске. Он предупредил Соловья о нежелательности данного мероприятия, а также о незаконности несанкционированного шествия.

Политолог заверил представителя власти, что, якобы, ничего противозаконного делать не будет. Интересно, что бывший адвокат, а ныне блогер Фейгин в этот момент старался держаться в сторонке от договаривающихся сторон.

Затем, проигнорировав предостережения полиции, собравшаяся толпа двинулась по бульвару в сторону памятника Сергею Есенину. Один немолодой человек в чёрной маске нёс припрятанный под куртку импортный громкоговритель, из которого неслись мелодии и слова о требовании «перемен».

Большинство собравшихся ругали Кремль и президента Владимира Путина, обвиняя в ухудшении своего материального положения, сетовали на несменяемость власти, поддерживали такие же несанкционированные митинги в Хабаровске.

А вот в красно-белой символике, под которой в Белоруссии в годы войны совершали преступления гитлеровские коллаборационисты, а ныне выходят майданщики в Минске, их московские единомышленники ничего зазорного не увидели. Об этом они заявили, отвечая на вопросы «ПолитНавигатора».

Среди собравшихся было много приверженцев находящегося под домашним арестом политика Николая Платошкина. Присутствовали и несколько активистов из «Левого фронта». Таким образом, леваки в очередной раз показали, что не брезгуют союзом с откровенно прозападными либеральными персонажами.

В какой-то момент на обратном пути шествия к Соловью вновь подошёл полковник с тремя большими звёздочками на погонах и опять вежливо предупредил Валерия Дмитриевича о допускаемых нарушениях. На что предводитель толпы только улыбался.

Однако самонадеянность Соловья была напрасной. Полицейские начали готовить плановый захват. Когда Соловью оставалось перейти проезжую часть и пройти 20 метров до метро, его резво подхватили под обе руки и усадили в подъехавшее полицейское авто.

Выпустили организатора сегодняшнего нелегального шествия из полицейского участка уже через час – после получения у него расписки об обязательстве явиться 23 сентября с адвокатом для составления протокола об административном правонарушении.

Интересно, что на завтра организаторы анонсировали второй день несанкционированных протестов. «ПолитНавигатор» будет следить за развитием событий.