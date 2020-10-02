Последовательница Немцова совершила акт самосожжения в Нижнем Новгороде

02.10.2020, Москва, Елена Острякова

Главный редактор сетевого издания Koza.press Ирина Мурахтаева (Славина) подожгла себя сегодня у здания МВД в Нижнем Новгороде и погибла. Об этом сообщает сайт «Нижний Сейчас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Женщина оставила в соцсети запись: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

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Накануне у Славиной дома прошел обыск в рамках уголовного дела на основателя религиозной группы «Церковь летающего макаронного монстра», признанной не территории РФ нежелательной организацией. Сама журналистка утверждала, что правоохранители искали документы, связанные с организацией «Открытая Россия» беглого олигарха Михаила Ходорковского.

«Сообщения в ряде средств массовой информации о том, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, не имеет под собой никаких оснований. Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», – говорится в сообщении Следственного комитета.

Вообще же к Славиной у силовиков постоянно были претензии. В 2019 году на нее было составлено четыре протокола по различным статьям.

В частности, журналистку оштрафовали на 70 тысяч рублей за мелкое хулиганство после того, как она заменила буквы в названии райцентра Шахунья, сделав его матерным. Таким образом, Славина хотела наказать населенный пункт за то, что там установили мемориальную доску Сталину.

Ранее журналистке назначили штраф в 20 тысяч рублей за участие в несогласованном шествии памяти Бориса Немцова.

Кроме того, издание, которое возглавляла Славина, штрафовали за публикацию символики запрещенной организации без указания того, что организация запрещена.

Позднее на Ирину Славину составили протокол за репост на личной странице в соцсети новостей про форум «Свободные люди» (также нежелательная в РФ организация) и оштрафовали на 5 тыс рублей.

Женщина не была одинокой. У нее была семья – муж и дочь.

Вечером в Нижнем Новгороде собралась группа единомышленников Славиной, которые скандировали «Государство убивает!».