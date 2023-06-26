Последствия бунта Пригожина: ВСУ захватили новые территории

Анатолий Лапин.  
26.06.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запорожье, Россия, Сюжет дня, Украина


Мятеж Евгения Пригожина привел к тому, что логистические пути подвоза боеприпасов на передовую были нарушены, и российские военные уступили территорию на Запорожском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мятеж Евгения Пригожина привел к тому, что логистические пути подвоза боеприпасов на передовую были...

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«Из-за того, что выступление «Вагнера» перерезало главные пути снабжения, – Ростов – это главный логистический центр южной группировки войск, – из-за этого, видимо, были нарушены пути подвоза боеприпасов. К исходу второго дня, вечером начался казус на фронте – наши ребята не получили нужную поддержку, и противник сумел продвинуться. Не на много, правда, но с полкилометра в сторону Работино», – заявил Хайруллин.

Сегодня замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о захвате поселка Ровнополье на Времьевском выступе. ВСУ опубликовали в подтверждение видео солдат в занятом населенном пункте.

«Есть продвижение. По глубине вновь незначительное, а по ширине – до 10 километров», – подтверждает канал Семен Пегова.

Он также признает успехи ВСУ на флангах Бахмута/Артёмовска.

«На бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели наступательные действия у Курдюмовки и Клещеевки и сумели занять новые позиции», – говорится в сообщении.

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