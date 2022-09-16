«Последствия эскалации конфликта власть Зеленского уже не переживет» – киевский спортсмен

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Новости Украины

Многие жители Украины уже ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, а в случае наращивания и эскалации конфликта на фоне коммунальной катастрофы – возненавидят еще больше, вплоть до самых тяжёлых для Банковой последствий.

Об этом в эфире YouTube-канала «Мрия» заявил украинский спортсмен, коренной киевлянин Максим Шихалиев (в Сети известен как Тамир Шейх), не согласившийся с итогами госпереворота и переехавший в Крым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство граждан Украины, естественно, хотели бы быстрее, чтобы это закончилось, и мнения примерно следующие – неважно кто, лишь бы быстрее. Но Зеленского все больше и больше начинают ненавидеть, а еще больше возненавидят, естественно, с отопительным сезоном. Если эскалация будет наращиваться и разрастется до более масштабных возможностей, то тогда и света может не быть, и газа, и воды. То есть – это такие тяжелые могут быть последствия, которые, естественно, уже власть Зеленского не переживет», – сказал Шейх.

В свою очередь, блогер Андрей Пономарь отметил, что на своей шкуре все эти трудности будет испытывать украинский народ, когда в госбюджете Украины на 2023 год расходы вдвое превышают доходы, инфляция прогнозируется 30%, а социальные выплаты останутся без изменений.

«А вот народ будет это, к сожалению, переживать на своей шкуре. Вчера новые цифры поступили, потому что правительство Украины утвердило госбюджет на 2023 год, в котором расходы вдвое превышают доходы. Доходы бюджета около 35млрд. долларов, а расходы 70млрд долларов. То есть дефицит составляет, примерно, 3млрд. долларов в месяц, инфляция прогнозируется на уровне 30%, военные расходы составляют, примерно, 40% всех трат бюджета. При этом минимальная зарплата и минимальный прожиточный минимум на следующий год без изменений. То есть гривна девальвировалась вообще – просто в дно, но ничего из социалки повышаться не будет», – констатировал Пономарь.