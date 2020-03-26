26.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Последствия карантина для Зеленского будут ужасными – эксперт




Многие жители Украины из-за карантина лишились источников дохода, и его продолжение вызовет у них всплеск негодования.

Об этом в эфире канала Espreso.TV заявил глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экономика не выдержит. Более того, дестабилизация может нанести больше вреда, чем сам коронавирус. Очевидно, что у большинства граждан запас прочности значительно меньше одного месяца.

Мы уже две недели находимся в карантинном режиме, карантин должны быть до 3 апреля, а сейчас его продлили до 24-го апреля – очевидно, это приведет к тому, что люди начнут фактически игнорировать карантин, начнут пытаться осуществлять деятельность, несмотря на все ограничения.

Любые попытки давить по этому поводу обернутся лишь всплеском эмоций и резкого недовольства на власть, которая лишает людей источников их существования, а им надо содержать свои семьи.

В больших городах значительная часть людей живет в арендованных помещениях, и им нечем платить. Поэтому я думаю, что последствия будут очень жесткими и для всей власти», – заключил Кушнирук.

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