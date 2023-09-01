Последствия ранения? У Буданова плохо работает рука – свежее видео подтвердило

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова плохо работает правая рука.

На эту деталь обратил внимание один из подписчиков «ПолитНавигатора», поделившися с нами своими впечатлениями от последнего интервью Буданова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В интервью Буданова Мосийчук видно, что у него плохо работает правая рука, и он явно не может ее высоко поднять. Правую руку не поднимает выше груди, видно, что она не сгибается до конца», – написал наш читатель.

Он добавил, что Буданов в основном жестикулирует левой рукой, хотя, судя по его прежним кадрам с оружием, он правша.

«ПолитНавигатор» пересмотрел часть интервью, где Буданов ходит с журналисткой по музею в штаб-квартире ГУР. Да, действительно, правая рука у него не поднимается высоко. Справедливости ради стоит заметить, что правой рукой он тоже периодически жестикулирует, но не выше уровня груди.

Скорее всего, проблемы с рукой есть, что можно объяснить ранениями Буданова, о которых он неоднократно рассказывал раньше. Так, в одном из интервью он сообщил, что получил три ранения в ходе боевых действий, одно из которых оказалось тяжелым – осколок попал под сердце.

«Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 км, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но, в принципе, жить можно», — утверждал Буданов.

В этом же интервью указывалось, что во время одного из ранений Буданова пуля выбила ему локтевой сустав, из-за чего рука главы ГУР Украины с тех пор «плохо сгибается».

Еще один из возможных вариантов ранения – российский ракетный удар по штаб-квартире ГУР.