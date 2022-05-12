Последствия русского отступления: УПЦ готовится к разрыву с Московским Патриархатом

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Новости Украины

«В ближайшее время будет созвано собрание с участием епископов, священников, монахов и мирян… для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны», – сообщает пресс-служба УПЦ Московского Патриархата по итогам состоявшегося сегодня в Киеве Синода.

В документе особо подчеркивается: «Члены Синода выразили уверенность, что Украина выстоит в тяжелых испытаниях, сохранит свою государственность, а Украинская Православная Церковь поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать защитников Украины».

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Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что анонсированное собрание – подготовка к разрыву с Русской Православной Церковью – выходу УПЦ из Московского Патриархата.

«Синод УПЦ 12 мая полностью выполнил приказ оккупантов созвать Собор УПЦ, который должен обратиться к Патриарху Кириллу с требованием автокефалии . Повторяется история тридцатилетней давности, когда Филарет Денисенко созвал аналогичный Собор, где против автокефалии выступило всего пару иерархов. Причём за автокефалию выступил тогда молодой епископ Онуфрий (Березовский), который позже отозвал свою подпись. Как известно, Филарет закончил анафемой, такая же участь может ждать и Онуфрия», – заявил Фролов «ПолитНавигатору».

Источник, близкий к Одесской епархии, уточнил, что анонсированное мероприятие – «это еще не Собор, а собрание совещательного плана».

«Нужно быстрее наступать нашим войскам, а не отступать. Видя, что происходит под Харьковом, они думают, что русские реально слабы, Украина победит, поэтому надо делать ставку на нее. Колеблющиеся и трусливые могут поддаться в сторону автокефалии, твердых мало», – предостерегает источник «ПолитНавигатора».

Кирилл Фролов считает, что сейчас свой голос в поддержку единства с РПЦ должны сказать и верующие Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, а также Крыма, который по-прежнему относится к УПЦ.

«Верующие Крыма, ЛДНР, Херсона, Запорожья и других освобождаемых русских земель прямо сейчас начнут требовать прямо подчинения Московскому Патриарху. Автономия УПЦ – это зло, и святой Патриарх Тихон ликвидировал в 1924-м году автономию УПЦ, данную Собором 1917-го года. Автономия УПЦ – это такое же зло, как идея любой «правильной Единоукраины», и ее сторонники опаснее бандеровцев», – резюмировал Фролов.