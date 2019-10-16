Последствия санкций: Запад не перевоспитал, а потерял Россию

16.10.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Россия начала отстраняться от того, что происходит сейчас на Западе.

Об этом известный российский журналист, общественный и политический деятель, депутат Госдумы VII созыва Евгений Примаков-младший сказал на лекции на Факультете политических наук Белградского университета.

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«Это тенденция, которую пока еще не сильно заметили эксперты и аналитики. Возможно, это отвечает интересам части западных элит, и они назовут это успешной изоляцией агрессивной России, но в конечном итоге эти же самые люди потом скажут, что они толкнули Россию «в объятия» Китая.

Потому что огромный рынок, предсказуемая внешняя политика становятся гораздо интереснее для нашей страны, чем русофобская истерика и санкции», – сказал Примаков.

По его словам, с огромной инерцией сейчас проходит процесс, который называют «поворотом России с Запада на Восток».

«Я не уверен, что это хороший сценарий для Европы, потому что понятие европейской модели безопасности не может быть эксклюзивно, быть только для стран НАТО или Европы, отдельно от мира.

Понятие континентальной безопасности инклюзивно, в него должны быть включены все страны. И это понятие касается безопасности во всех сферах», – отметил Примаков.