Последствия удара ВСУ по нефтебазе в Феодосии привели к эвакуации жителей

Любовь Смирнова.  
08.10.2024 16:20
  (Мск) , Феодосия
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Военные преступления, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Пожар на Феодосийской нефтебазе, возникший в результате атаки ВСУ с воздуха, разрастается. Из-за высокой температуры в очаге возгорания возникла угроза взрыва цистерн.

Жителей близлежащих домов эвакуируют в пункты временного размещения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пожар на Феодосийской нефтебазе, возникший в результате атаки ВСУ с воздуха, разрастается. Из-за высокой...

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Данных о пожаре в сводках МЧС нет. Официальный комментарий сделал глава Крыма Сергей Аксёнов, который заверил, что на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии работает группировка сил из профильных ведомств.

«При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме. Ситуация также на контроле федерального центра, с которым нахожусь на постоянной связи», – заверил Аксёнов.

Изначально утверждалось, что разрушений возгорание цистерн на нефтебазе не вызвало. О какой компенсации говорит глава региона – не ясно. Но вполне вероятно речь идет о возможном взрыве цистерн с топливом, которые не попали под обстрел, но из-за высоких температур могут воспламенится. В феодосийских чатах пишут, что одна из цистерн уже вздулась. По этой причине экстренно эвакуируют жителей микрорайона Северный в Феодосии, о чем сообщил глава горадминистрации Игорь Ткаченко.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек. После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города», – говорится в сообщении.

Феодосийцы рассказывают, что эвакуацию объявили после полуночи. Людей собирают на пунктах в школах Ν9 и Ν12. Дальше распределяют по базам отдыха и отелям.

Движение транспорта в Феодосии в районе ЧС по-прежнему перекрыто. Из-за пожара возникли аварии на линиях электропередач, снижено давление в водопроводных сетях.

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