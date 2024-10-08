Последствия удара ВСУ по нефтебазе в Феодосии привели к эвакуации жителей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пожар на Феодосийской нефтебазе, возникший в результате атаки ВСУ с воздуха, разрастается. Из-за высокой температуры в очаге возгорания возникла угроза взрыва цистерн.

Жителей близлежащих домов эвакуируют в пункты временного размещения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Данных о пожаре в сводках МЧС нет. Официальный комментарий сделал глава Крыма Сергей Аксёнов, который заверил, что на месте ликвидации последствий ЧС в Феодосии работает группировка сил из профильных ведомств.

«При этом прошу граждан сохранять спокойствие: компенсации по потере имущества все получат в полном объеме. Ситуация также на контроле федерального центра, с которым нахожусь на постоянной связи», – заверил Аксёнов.

Изначально утверждалось, что разрушений возгорание цистерн на нефтебазе не вызвало. О какой компенсации говорит глава региона – не ясно. Но вполне вероятно речь идет о возможном взрыве цистерн с топливом, которые не попали под обстрел, но из-за высоких температур могут воспламенится. В феодосийских чатах пишут, что одна из цистерн уже вздулась. По этой причине экстренно эвакуируют жителей микрорайона Северный в Феодосии, о чем сообщил глава горадминистрации Игорь Ткаченко.

«Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек. После регистрации и осмотра медиками людей разместили в гостиницах и пансионатах города», – говорится в сообщении.

Феодосийцы рассказывают, что эвакуацию объявили после полуночи. Людей собирают на пунктах в школах Ν9 и Ν12. Дальше распределяют по базам отдыха и отелям.

Движение транспорта в Феодосии в районе ЧС по-прежнему перекрыто. Из-за пожара возникли аварии на линиях электропередач, снижено давление в водопроводных сетях.