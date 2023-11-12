Последствия украинской военной кампании будут тяжелее, чем Афган и Чечня, – реабилитолог

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Реабилитация военнослужащих после СВО необходима, прежде всего, для общества, в котором вернувшиеся бойцы будут продолжать жить. Психологические последствия могут себя проявить и через 5 лет после демобилизации.

Об этом сообщил в эфире «Крым 24» директор некоммерческой организации «Независимость», автор проекта «Zащитникам Отечества» Арсен Исмаилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что посттравматический синдром имеет острое и хроническое значение, имеет отсроченные последствия до 5 лет. Существуют случаи, что в течение 5 лет он только проявлялся, и триггером, этим запускающим событием, может быть всё, что угодно. Может быть звук, может быть запах, элементарно – неприятный запах протухшего мяса может явиться триггером воспоминаний. Мне, как клиническому психологу, приходится взаимодействовать с этими ребятами сейчас. И, всё-таки, гражданские психологии тоже нужны. Мы должны и подготовительной военно-психологической работой заниматься. Кстати говоря, сейчас с Союзом десантников Крыма готовим психологически ребят из воздушно-десантных войск, чтобы не было страха, к тактическим моментам готовим, в которых они принимают прямое участие. Но мы говорим и о том, что нужно работать с людьми, которые возвращаются сюда. Потому что мы хотим, чтобы общество было безопасно, как для самих ребят, так и для людей, которые в этом обществе живут», – указал Исмаилов.

Участник войны в Афганистане, а ныне врио руководителя реабилитационно-учебного центра для бойцов СВО в Керчи Владимир Чаплин уверен, что последствия украинской военной кампании будут тяжелее, чем чеченской и афганской.

«Если сейчас обращать внимание на то, с чем столкнулись наши после Афгана или после Кавказа, мы можем увязнуть в этом. Но об этом забывать не надо, потому что на этом базисе нам нужно было думать ещё позавчера о реабилитации ребят. Та реабилитация, которая происходит, она идет в частном порядке, те же реабилитационные центры. Мне те люди очень дороги, мне вот этот слой ребят очень дорог, которые сжигали себя дома в коммуналках возле батарей, спивались, скалывались, чувствовали свою ненужность. Но их опыт нужно использовать как понимание сегодняшней ситуации. А сегодня выхлоп будет гораздо сильнее, чем после Афгана, и к этому нудно быть готовым. И начинать надо было ещё позавчера», – заключил Чаплин.