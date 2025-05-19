«Последствия заметят все»: Путин предоставил Украине последний шанс

Путин дал последний шанс Украине повысить свою субъектность и ещё раз обдумать свои шаги. Ситуация очень напоминает декабрь 2021 года, когда Россия объявила свою позицию по безопасности в Европе, но Запад не воспринял это всерьез – и пришлось начинать спецоперацию.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал политолог Павел Шипилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин прекрасно понимает, что Зеленский слишком ощущает себя частью этого «Западного клуба» и чуть ли не его лидером. Переломить это настроение невозможно. Но Путин, в своём стиле, всегда даёт шанс Украине, потому что, если Украина не согласится, то за этим что-то последует. Я не знаю что, но что-то, видимо, такое, что заметят все: и мы с вами, и на Западе, и на Украине, в первую очередь», – отметил он.

Эксперт уверен, что Украине дается последний шанс по собственной инициативе избрать внеблоковый статус и согласиться с требованиями России.