Послесловие к Олимпиаде в Токио. Гимнастика гибких хребтов

09.08.2021, Москва, Платон Беседин

Социальные сети взорвались. Люди возмущены тем, как отобрали золотую медаль у российской гимнастки Дины Авериной. Отдали победу израильтянке Лине Ашрам. Подло отдали, несмотря на вопиющие ошибки оной. Всё дело в том, что данный вид спорта предельно субъективен: тут всё зависит от судей. А судьям нужно было во что бы то ни стало не дать победить россиянке. Позже члены жюри столь же подло поступили и с групповыми соревнованиями. Тут первенство отдали болгаркам, поставив их впереди россиянок.

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Знаете, в своё время я смотрел художественную гимнастику. Не столь много, конечно, как футбол и хоккей, но тут не надо быть экспертом. И болгарки, и, особенно, Ашрам допускали ошибки. Да ещё какие ошибки! И, в принципе, даже знатные русофобы признали, что судьи поступили абсолютно бесчестно.

Да, сказался субъективный фактор. Однако подумайте вот о чём. Вся эта Олимпиада предельно субъективна. Там, где медали раздавали судьи, у России изначально не было шансов на чемпионство. Потому что любой ценой у нас бы отняли «золото». Там же, где соревновались без судей, нам необходимо было быть, как то говорят, на две головы выше. Подчёркиваю: Россия победила именно там, где просто растоптала соперников. Во всех остальных случаях нам мешали.

Кто-то сомневается? Кто-то, ухмыляясь, мямлит о теории заговоров? Но, позвольте, кого толком наказали за допинг? Кому путали музыку на выступлениях? Кого рассматривали реально чуть ли не под микроскопом? У кого не пустили около 40 процентов спортсменов на Олимпиаду? Россия, потому что России боятся.

Олимпийские игры в Токио подчеркнули, что мир вокруг субъективен, а если быть максимально откровенным – он по-фашистски презрителен в своём доминировании. Этот мир не терпит возражений и своеволия. Он хочет тотального подчинения, поэтому и наказали Россию после её победы в Сочи. Нужно было вырезать из истории любые её победы и исключить успехи в будущем. И так утвердиться.

Кто-то говорит: да для чего вообще тогда было ввязываться в это? Отвечу аналогией. Вот объединяется толпа хулиганов и пинает во дворе нормального, порядочного парня. Раз побили, два – ну, отошёл он в сторонку, что его в покое оставят? Нет, конечно. Парень может ответить лишь действиями, лишь своей несгибаемостью. Полагаю, российские олимпийцы именно это и сделали в Токио. Они предъявили всем: нас не сломить. Будем побеждать, будем биться, несмотря на все козни. Будем русскими! И, похоже, России удалось проявить силу, сколь бы сервильно не гнули гибкие хребты продажные лицемеры.