Послевоенный огрызок Украины будет никому не нужен и даром

Максим Столяров.  
31.03.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


То, что останется от Украины после войны, будет пытаться выжить, продавая себя.

Об этом в интервью публицисту Руслану Бадмаеву заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

То, что останется от Украины после войны, будет пытаться выжить, продавая себя. Об этом...

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«А кого сейчас вообще интересует Украина? А сегодня она никого не интересует… и завтра тоже. Если только Польшу… часть Украины в качестве добычи. Ну и то же самое в Венгрии, на те или иные украинские земли. Но если они получат часть этих земель, в чём я сомневаюсь, то вряд ли их будет интересовать после этого тот огрызок [независимой] Украины», – сказал Кедми.

«А толку от него никакого нет. Ни экономического, ни политического, ни военного. И тогда она будет предоставлена сама себе и будет бороться за выживание старым способом: кому продаться.

А покупать-то её никто не хочет. То, что происходит, говорит о том, что почти все страны, часть больше, часть меньше, неправильно оценили международную ситуацию, неправильно оценили возможность развития событий на Украине, и поэтому у всех это пошло не так, как они планировали, у кого больше, у кого меньше, но все эти изменения приводят к тому, что Украина все больше слабеет и уменьшается.

И количество людей, которые могут назвать себя гражданами Украины, становится все меньше и меньше. А их профессиональный, этнический и чисто государственный состав становится все более и более убогим», – подытожил он.

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