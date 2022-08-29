Послезавтра ЕС может отменить упрощенную выдачу шенгенских виз для россиян

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Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза поддержат идею отмены упрощенного порядка выдачи шенгенских виз гражданам России.

Об этом пишет британская газета Financial Times.

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Россиянам, путешествующим в ЕС, придется платить более высокие визовые сборы и дольше ждать туристической визы.

Соглашение об упрощенной выдаче виз между Россией и Евросоюзом действует с 2007 года. Разрыв соглашения будет означать, что граждане России будут платить не половину визового сбора в размере 35 евро (как было за последнюю пару десятилетий), а 70 евро.

Кроме того, будет усложнена бюрократическая процедура, нужно будет предоставлять больше документов, что существенно затянет процесс рассмотрения заявок.

Визовый вопрос 31 августа министры иностранных дел стран ЕС обсудят на неформальном заседании Совета ЕС по иностранным делам в Праге.

Напомним, сегодня Латвия, Эстония, Литва, Чехия и Польша выступают за общеевропейский запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. Ряд государств Евросоюза, среди которых Франция и Германия, выступают против столь жестких мер. Канцлер Германии Олаф Шольц, в частности, заявлял, что, по его мнению, Европа должна давать шанс уехать тем, кто выступает против политики Владимира Путина.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель также в воскресенье сказал, что идея полного запрета вряд ли будет единогласно поддержана на евросаммите.

“Я не думаю, что прекращение отношений с гражданским населением России поможет, и я не думаю, что эта идея будет единогласно поддержана. Мы должны быть более избирательными. Но я не поддерживаю прекращение выдачи виз всем россиянам”, – сказал Боррель в интервью австрийскому телеканалу ORF.