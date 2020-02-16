Послом РФ решили прикрыть молдавского министра

16.02.2020, Москва, Елена Острякова

Молдавский МИД, вызвав посла РФ «на ковер» в связи с его поездкой в Приднестровье, хотел таким образом замять скандал вокруг министра иностранных дел Аурелиу Чокоя, который позволил себе ряд резонансных высказываний по поводу приднестровского конфликта.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил председатель союза ветеранов батальона «Днестр» Сергей Лещенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно их министр иностранных дел и евроинтеграции заявил, что Молдова сама в какой-то степени виновата в событиях 92-го года. Сразу встал вопрос о вотуме недоверия. Теперь надо отыграть назад. Этим сказали, что «мы там понарошку», а тем, что «мы здесь понарошку», – пояснил Лещенко.

Аурелиу Чокоя на недавней пресс-конференции заявил, что Россия предотвратила кровопролитие на Днестре в 1992 году. Это вызвало возмущение различных правых и радикальных сил в Молдове. Но министр не остановился и в следующем публичном заявлении возложил ответственность за конфликт на молдавских политиков, которые, по его мнению, в 1989 году спровоцировали выход Приднестровья из состава Молдовы. В итоге проевропейский блок ACUM в парламенте теперь требует отставки министра.

Вскоре после внесения вотума недоверия МИД Молдовы озвучил рекомендации послу России в Кишиневе Олегу Васнецову не принимать участие в мероприятиях политического характера, проводимых в Приднестровье. Такую позицию заявил госсекретарь МИД Молдовы Думитру Солокан на встрече с русским дипломатом.