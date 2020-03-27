Послушай либерала и сделай наоборот: Что не так с наградами в России

27.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Недавняя годовщина начала Русской весны стала очередным поводом для возбуждения прозападных либералов, которые в унисон с украинскими «не-братьями» принялись верещать об «аннексии» и «незаконности» референдума по воссоединению Крыма с Россией, состоявшегося 16 марта 2014 года.

Травле со стороны либеральных кругов подверглись и граждане, награжденные медалью «За возвращение Крыма»: в ход пошел уже привычный набор штампов «це Украина», «оккупация», «захватчики», «простите нас, украинцы!» и т.п.

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Думается, такое же синхронное рвение либералов и украинских нацистов будет продемонстрировано накануне 75-летия Великой Победы. Официальный Киев уже в открытую на государственном уровне ведет кампанию за отмену праздника 9 мая и введения новой даты – «Дня примирения» с гитлеровскими коллаборационистами – бандеровцами.

Российские либералы пока еще не решаются на открытую атаку на святую для миллионов граждан дату. Но подготовительная работа ведется вовсю. Вспомните многочисленные «неполживые» публикации о «победобесии», «дне скорби, а не празднике» и «ветеранах в других странах, которые тихо поминают побратимов».

Итог аналогичной кампании, начавшейся 20 лет назад в Киеве, мы видим сегодня, когда на День Победы с ветеранов украинские нацисты срывали Георгиевские ленты, награды, а памятники разбиваются кувалдой в рамках объявленной «декоммунизации». Все это ложится в канву объявленной на Западе теории о якобы равной ответственности за развязывание Второй мировой войны гитлеровской Германией и СССР, чьим наследником является Россия.

Но извращение исторической памяти – это только одно из направлений ежедневной кропотливой работы «пятой колонны» против русской государственности. Вспомните травлю обладателей боевых наград за антитеррористическую операцию в Чечне, которых либеральная пресса выставляла насильниками и кровавыми палачами. Или попыткой дискредитации тех, кто был отмечен медалями или званиями за трудовые подвиги. Например, строителей Крымского моста (еще раз привет Украине).

Информационные укусы либералов преследуют цель подорвать доверие к государству, спровоцировать майданные настроения, обесценить систему российских наград.

Очень недовольны всем в России, например, работники такого издания, как «Проект», где трудятся Татьяна Торочешникова и Илья Рождественский, которые с особым негодованием высчитывают количество наград, учрежденных Российской Федерацией и её субъектами. В упрек ставится то, что Россия якобы является одним из лидеров по количеству различных раздаваемых наград.

Еще один пример – издание «Репаблик», которое ещё в 2015 году упрекнуло депутатов Госдумы и поддержавшего их президента РФ Владимира Путина за возвращение почетных званий Героя Труда и матери-героини.

Что интересно – сами либералы ничуть не чураются получения различных премий за «лучшие журналистские расследования» и «борьбу с коррупцией» от различных западных грантораздаточных контор. Ну как тут опять не вспомнить знаменитые листовки с Майдана, которыми дурили русскоязычных – «Это не против России, а против коррупции».

Недавно мы писали, как, например, российский либеральный блогер Юрий Дудь и журналист издания «Медуза» Иван Голунов получили премию от структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Думается, где-то в той же западной стороне кроются и источники финансирования Алексея Навального, Романа Баданина и его сподвижника Михаила Рубина.

Вообще же, практика государственных наград не уникальна – ей широко пользуются и на излюбленном либералами Западе, а в России заслуженных граждан отмечали как во времена СССР, так и Российской империи.

«Система награждения, которая существует сегодня в Российской Федерации, она имеет исторические корни. Она в данном случае является даже, наверное, синтезом из той традиции, которая существовала во времена Советского Союза и некоторых элементов, которые были еще во времена Российской империи.

Заметьте, что всю эту либерду же не огорчает, что в Британии существуют традиции награждения, в Германии или во Франции. Они их воспринимают как должное. Им не нравится исключительно то, что происходит в России, они в этом видят «советскую действительность».

Возникает вопрос, а им что-нибудь в стране вообще нравится? Если им что-то нравится, кроме себя любимых, то было бы неплохо, чтобы они это хотя бы один раз в жизни озвучили. Потому что я, сколько наблюдаю за этой деятельностью, я ни разу не слышал о том, что же им нравится вообще в России и в российской традиции», – заявил в комментарии «ПолитНавигатору» политолог Армен Гаспарян.

Здравомыслящим гражданам не следует обращать внимание на информационную трескотню либералов – напротив, наград в России могло бы быть даже больше, считает политолог Олег Матвейчев.

«Всегда, когда я слышу о российских либералах с чем-то выступающих, то очевидно, что правильное решение лежит в противоположном направлении. Я не считаю, что российская система награждения адекватна, но не считаю ровно по противоположной причине – если мы вспомним Советский Союз и вспомним ветеранов того времени, то мы увидим, что люди в 60-70 лет, как правило, имели полную грудь наград. И эти огромные пиджаки с большим количеством медалей являются атрибутом советского времени.

Человек знал, что выполнив какую-то задачу, а таких задач у него в жизни было довольно много – иногда это на полгода, иногда на год, иногда он участвовал в каком-то проекте на три года, строил железную дорогу, завершал строительство, выполнял научные задачи, в сельском хозяйстве добился результатов с урожаям и так далее, и он всегда получал и благодарность, и медаль, и прочее. То есть, на протяжении жизни отмечались его заслуги в постоянном режиме.

И это хорошо, потому что сейчас у нас люди вообще забыли, когда их награждали и поощряли – все монетизировалось. Только наказание, пряника нет, один кнут сплошной. Именно либералы приложили руку к тому, чтобы уменьшить количество государственных наград. Я сам свидетель того, что в нулевые годы были соответствующие письма в администрацию президента, дискуссии были, где именно либералы требовали уменьшения количества наград. То есть, не то, что они это сейчас придумали – они тогда уже все это пробивали.

Дескать, наград у нас очень много, из-за этого какая-то девальвация идет, никто их не ценит – с чего это они вдруг взяли, что их никто не ценит? И требовали уменьшения. У них шли на поводу, сокращали, и у нас сейчас критически мало государственных наград, мало людей награждают. Несколько раз в год по сто человек государственными наградами награждаются – это вообще ни о чем.

У нас, что, людей которые решают важные государственные дела, всего тысяча человек в год? У нас, в стране, где 150 миллионов, плюс еще соотечественникам можем выдавать, и у нас практически нет системы государственного награждения… Государственную систему награждения нужно абсолютно переделывать, но не так, как этого хотят либералы, а в прямо противоположном направлении», – заявил Матвейчев.