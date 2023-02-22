Послушав Путина, русофоб Дроздов пришел к неутешительному выводу

Анатолий Лапин.  
22.02.2023 10:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Основные боевые действия на Украине сведутся к тому, что Россия будет требовать признание Донбасса, Запорожской и Херсонской областей своими территориями.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский журналист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Основные боевые действия на Украине сведутся к тому, что Россия будет требовать признание Донбасса,...

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По мнению Дроздова, такой вывод нужно сделать из вчерашнего обращения президента РФ Владимира Путина.

«Я хочу уцепиться за слово «Донбасс». Если вы внимательно слушали, там очень мало было про Украину. Украина просто враг, режим, хунта и так далее. Но много там говорилось, собственно, про Донбасс, и он несколько раз акцентировал, и я понимаю, почему это было сделано.

Сейчас вся война России будет сводиться к признанию оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Крым за скобками, он не обсуждается для этого ядерного монстра, а по Донбассу – это и есть предмет договоренностей», – сказал русофоб.

«Если бы я был западным аналитиком, я бы просто не слушал часами, а в двух предложениях своему президенту послал такое резюме: он будет шантажировать ядерной атакой взамен на признание по факту им оккупированных, аннексированных территорий. Это Донбасс плюс Запорожская и Херсонская, как он называет, области. Это и весь посыл», – заявил Дроздов.

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