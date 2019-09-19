19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, МВФ, Политика, Украина, финансы
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Послы “Большой семерки” поговорили с руководством МВФ об Украине

Послы “Большой семерки” встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда в Киеве Роном ван Роденом и обсудили обновление макрофинансовой поддержки Украины со стороны МВФ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

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“Сегодня послы G7 встретились с Роном ван Роденом, руководителем миссии МВФ в Киеве. Они приветствуют прогресс в переговорах между МВФ и украинским правительством. Возобновление макрофинансовой поддержки от МВФ имеет ключевое значение для успешного сохранения стабильности экономики Украины”, – сообщили дипломаты.

Отмечается, что во время переговоров особое внимание будет уделяться постоянным усилиям со стороны правительства Украины в таких сферах как верховенство права, экономические реформы, энергетика, независимость НБУ и уменьшение системных рисков в банковском секторе.

“Очень конструктивное общение с МВФ”, – добавили послы.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 11 сентября прибыла в Украину для переговоров о начале новой программы сотрудничества с Украиной до конца года.

В правительстве Украины ожидают, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом начнется до конца года.

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