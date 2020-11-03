Послы обещавших непризнание стран выстроились в очередь к Лукашенко

03.11.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нынешнего папу Римского Франциска лучшим папаой из всех, которых он знал.

Об этом Лукашенко заявил сегодня, вручая верительную грамоту папскому нунцию

Анте Йозичу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Передайте папе Римскому мои самые добрые пожелания, я бесконечно его уважаю. Я встречался с его предшественниками, но это лучший папа Римский», – сказал Лукашенко.

Он заявил, что Белоруссию и Ватикан «связывают особые отношения».

«Рассчитываем на консолидирующую и конструктивную роль католической церкви в белорусском обществе», – сказал Лукашенко.

Напомним, недавно папа Франциск оказался в центре скандала, поддержав гей-браки. Ватикан заявил, что слова понтифика были вырваны из контекста. Однако ранее Франциск уже высказывался в поддержку гомосексуалистов и даже призывал покаяться перед ними за гонения.

Комплименты Лукашенко в адрес папы объясняются желанием замять августовский скандал, связанный с отказом пустить в Белоруссию главу местных католиков, митрополита Тадеуша Кондрусевича. Он попал в список невъездных, хотя является гражданином Белоруссии за поддержку протестов (паспорт прелата аннулировали).

В сентябре ходатайствовать о возвращении Кондрусевича приезжал в Минск секретарь по отношениям Святого Престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галахер.

Судя по всему переговоры не принесли результата. Вчера Лукашенко вновь высказался негативно в адрес опального кардинала.

«Я как глава государства по Конституции обязан защищать это государство, это первейшая моя обязанность. Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено», – сказал Лукашенко на встрече с православным митрополитом Белоруссии Вениамином.

При этом он высказался за визит папы Римского в Белоруссию.

В свою очередь политический обозреватель Владимир Корнилов обратил внимание, на вручении верительных грамот присутствовали иностранные посольства, хотя ранее в ЕС заявили, что не будут признавать Лукашенко президентом.

«А послы-то верительные грамоты в Минске по-прежнему Лукашенко вручают. А что так? Почему не Тихановской в Вильнюсе?», – написал Корнилов в своем блоге.

Кроме того, на днях беседу с Лукашенко провел госсекретарь США Майк Помпео.