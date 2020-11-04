Посмотрели и хватит: украинская ракета «Нептун» не дотянула до серийного производства

04.11.2020, Киев, Игорь Петров

Украинский ракетный комплекс «Нептун» так и не был доведен до серийного производства, и причина этого – не в том, что нынешняя власть провалила программу создания этого оружия, а в том, что у Украины просто нет на это денег.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

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«При Порошенко периодически поднималась шумиха вокруг того, что якобы разрабатываются новые программы по созданию вооружений. На самом деле все эти программы никогда не шли дальше опытного образца. На этих программах воровали, списывали деньги и пр.

Заявления Турчинова и Бадрака о том, что Зеленский «завалил» программы создания новых вооружений, объясняются тем, что сейчас происходит попытка реванша Порошенко, который пытается использовать ситуацию, сложившуюся после местных выборов, ситуацию вокруг Конституционного суда, которая пока еще ничем не разрешилась, но показала растущую слабость власти.

Надо понимать, что средств на новые вооружения и при Порошенко не было, а при Зеленском с этим вообще плохо. Денег в бюджете нет. Думаю, что даже самые смелые цифры на уровне 10% от потребностей «Укроборонпрома» нереалистичны – и этих денег нет.

При этом болтают о новых системах, не понимая и не видя того, что в стране глубочайший экономический кризис, и денег на новые вооружения нет. Это просто политический фарс, перекручивание ситуации», – сказал эксперт.