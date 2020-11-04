04.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Просмотров:

Посмотрели и хватит: украинская ракета «Нептун» не дотянула до серийного производства


Украинский ракетный комплекс «Нептун» так и не был доведен до серийного производства, и причина этого – не в том, что нынешняя власть провалила программу создания этого оружия, а в том, что у Украины просто нет на это денег.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При Порошенко периодически поднималась шумиха вокруг того, что якобы разрабатываются новые программы по созданию вооружений. На самом деле все эти программы никогда не шли дальше опытного образца. На этих программах воровали, списывали деньги и пр.

Заявления Турчинова и Бадрака о том, что Зеленский «завалил» программы создания новых вооружений, объясняются тем, что сейчас происходит попытка реванша Порошенко, который пытается использовать ситуацию, сложившуюся после местных выборов, ситуацию вокруг Конституционного суда, которая пока еще ничем не разрешилась, но показала растущую слабость власти.

Надо понимать, что средств на новые вооружения и при Порошенко не было, а при Зеленском с этим вообще плохо. Денег в бюджете нет. Думаю, что даже самые смелые цифры на уровне 10% от потребностей «Укроборонпрома» нереалистичны – и этих денег нет.

При этом болтают о новых системах, не понимая и не видя того, что в стране глубочайший экономический кризис, и денег на новые вооружения нет. Это просто политический фарс, перекручивание ситуации», – сказал эксперт.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть