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26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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«Посмотрим поведение людей». СНБО угрожает закрыть всю Украину

Новости Украины

Решение о всеукраинском локдауне может быть принято, если ситуация с пандемией в стране пойдёт «не по сценарию оптимистического развития событий».

Об этом в интервью ВВС заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всеукраинский локдаун тоже можете рассматривать в СНБО?» – спросил журналист.

«Прежде всего, это будет зависеть от поведения людей, – ответил Данилов. – Мы сегодня настаиваем, что каждая община, в соответствии с действующим законодательством, должна самостоятельно принимать решение, закрывать ту или другую общину, вводить те или другие ограничения. Мы сегодня перешли на прямое общение с руководителями общин и советуем им рассматривать вопрос в зависимости от того, как развивается эта ситуация на их территории».

«Когда мы уже закрываем полностью области, это уже исключительный случай. Ну и если будет идти, образно говоря, не по сценарию оптимистического развития событий, я не исключаю того, что может быть закрыта вся страна. Потому что здоровье и жизнь людей должно быть на первом месте», – пояснил секретарь СНБО.

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