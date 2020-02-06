06.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
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«Посмотрите на это зверство»: Киевляне в шоке от выставки на Майдане


В Киеве на Крещатике появились агитационные плакаты от новой украинской власти «Сохранение милитаристских традиций», «Военные операции», «Украинское войско 1917-1921», прославляющие украинских самостийников, боровшихся за отторжение южнорусских земель, а также гитлеровских коллаборационистов.

Соответствующую видеозапись опубликовал киевский блогер Михаил Волгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На плакатах изображена символика украинских военных формирований в виде черепов, портреты Петлюры, Евгения Коновальца, Андрея Мельника, их биографии.

«Посмотрите на это зверство: «Украинское войско 1917-1921 год». Здесь ходят дети, граждане. Посмотрите, как эти звери с саблями крошат других людей – красноармейцев. И всё это называется «Освобождение Винницы в 1919 году». Звери они и есть звери», – прокомментировал Волгин одну из картин на плакате.

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