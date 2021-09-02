«Посмотрите на позор в Афганистане, какие учения с Украиной?» – МИД РФ унизил НАТО

02.09.2021 21:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

После того, что США и НАТО устроили в Афганистане, им должно быть стыдно предлагать содействие и помощь в обучении военному делу – не только Украине, а вообще кому бы то ни было.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине уже прошло шесть совместных учений со странами Альянса только в текущем году. При этом манёвры «Defender Europe 2021» были крупнейшими за последнюю четверть века. Как вы понимаете, никаких вопросов они не решают. Тем, кто с натовской стороны что-то там пытаются Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане. С тем, что они там устроили, стыдно вообще – кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении. Самим нужно отработать основополагающие вещи, ведь речь шла просто об уходе, не о спасательной операции, не об обеспечении безопасности региона, а о завершении собственного там присутствия, которое превратилось в трагическую бойню», – заявила Захарова.