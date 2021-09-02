Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
02.09.2021 21:56 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Афганистан, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина
Просмотров:

«Посмотрите на позор в Афганистане, какие учения с Украиной?» – МИД РФ унизил НАТО

Новости УкраиныПосле того, что США и НАТО устроили в Афганистане, им должно быть стыдно предлагать...

После того, что США и НАТО устроили в Афганистане, им должно быть стыдно предлагать содействие и помощь в обучении военному делу – не только Украине, а вообще кому бы то ни было.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«На Украине уже прошло шесть совместных учений со странами Альянса только в текущем году. При этом манёвры «Defender Europe 2021» были крупнейшими за последнюю четверть века. Как вы понимаете, никаких вопросов они не решают. Тем, кто с натовской стороны что-то там пытаются Киеву показать и научить, неплохо было бы научиться самим. Мы их навыки наблюдали сейчас в Афганистане.

С тем, что они там устроили, стыдно вообще – кому бы то ни было предлагать содействие и помощь в обучении. Самим нужно отработать основополагающие вещи, ведь речь шла просто об уходе, не о спасательной операции, не об обеспечении безопасности региона, а о завершении собственного там присутствия, которое превратилось в трагическую бойню», – заявила Захарова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть