«Посмотрите стоп-кадр, какими глазами внук Лукашенко смотрит на сына – Белоруссию разорвут»

28.04.2021, Москва, Максим Карпенко

С уходом от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране начнется такая междоусобная война, что ее будут разрывать даже не на области, а на районы.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил бывший сотрудник Центрального аппарата Минобороны России, полковник Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это уже видно даже по отношениям внутри семьи Лукашенко.

«Там еще братья начнут рвать друг друга. Кто-нибудь, включите финальный матч Чемпионата мира 2018-го года. Я специально посмотрел этот стоп-кадр, когда внук Лукашенко смотрел на сына Лукашенко, какими глазами. И посмотрите, не забывайте, там даже в семейных отношениях все будет ловко. Там такая грызня начнется за власть, ребята.

Вы к другому приготовьтесь – если не будет Лукашенко, то в Белоруссии будет сразу радостный трындец. Не потому, что Лукашенко держит. Лукашенко держит чем – сейчас все ждут. Когда дождутся, там это кубло начнет грызться так, что страну на районы будут рвать влияния, даже не на области. А вот тогда подумайте, кто к вам придет, и кто вам поможет», – заявил Трухан.