Пособников террористов-бандеровцев будут выселять вместе с семьями – ВГА Запорожской области

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Новости Украины

В связи с участившимися случаями терактов и опасности для здоровья и жизни населения на освобождённых от ВСУ территориях Запорожской области – местные власти вынуждены идти на крайние меры.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас вводится система наказания боевикам и террористам. Они непросто ликвидируются при задержании, что у нас сейчас стало правилом, но и несут наказание их подельники и близкие, если они знали о предстоящих террористических актах и диверсиях, но при этом не уведомили правоохранительные органы, закрыли глаза и, по сути, стали соучастниками. Эти люди будут выселяться с территории Запорожской области, и всё их имущество будет изыматься. Да, строго, но справедливо. Иначе нам не остановить эту волну террора, потому что эти персонажи чувствуют себя безнаказанно и понимают, что можно потом на камеру поплакать, рассказать, что не хотел, что заставили, и затем по обмену попасть на ту сторону и дальше поливать грязью русских людей, православный люд – и готовиться к очередным мерзостям, пакостям, преступлениям. Такого допускать нельзя», – подчеркнул Рогов.

Он рассказал, что в данном подходе учитывается, в том числе, опыт борьбы с бандеровскими недобитками после Великой Отечественной войны.

«Мы берём за основу наиболее эффективные методы и методики борьбы с терроризмом плюс то, что делали наши деды и прадеды в годы ВОВ и после освобождения западных областей УССР, когда аналогичное было нацистское бандподполье. В своих методах они ничем не отличаются», – подчеркнул чиновник.