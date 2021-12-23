Посол Белоруссии: Лукашенко готов отказаться от признания Крыма ради Украины

Посол Белоруссии на Украине Игорь Сокол не смог определиться, чей Крым, но заверил в поддержке «территориальной целостности Украины».

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала «Наш», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению дипломата, признание Крыма частью России будет зависеть от того, как к президенту Белоруссии Александру Лукашенко будут относиться украинские власти.

«Позиция президента Республики Беларусь будет зависеть от позиции Украины. Мы видим, что Украина в последние полтора года полностью радикализировалась по отношению к Республике Беларусь. Поэтому все последующие действия президента Республики Беларусь будут являться ответными шагами на действия украинской власти…

Мы никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины и суверенитет Украины, но надо исходить из реальной политики. Вы задали в своем вопросе традиционный вопрос, который звучит чуть ли не на каждом углу. Наверное, это не совсем правильно – надо исходить из реальной политики. В этом-то и смысл дипломатии – надо оценивать реально факты.

Признает Александр Григорьевич, не признает, поедет он туда или не поедет – это зависит только от действий украинской власти», – заявил Сокол.