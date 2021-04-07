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07.04.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Босния, Дзен, История, Культура, Общество, Политика, Россия, Сербия, Церковь
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Посол БиГ посетил строительство русского монастыря и русской деревни в Республике Сербской


Посол Российской Федерации в БиГ Игорь Калабухов осмотрел работы над возведением Русско-сербского духовного центра, монастыря Святой Матроны Московской в ​​поселении Ритешич в окрестностях города Добой.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Игоря Калабухова, ему приятно было находиться сегодня в Ритешиче, где, он чувствует человеческое тепло, несмотря на холодную погоду.

«В это трудное время мы демонстрируем нашу способность по-человечески общаться и видеть усилия людей и градоначальника во имя того, чтобы построить что-то, что объединяет народы России и Республики Сербской», – заметил посол.

Градоначальник Добоя Борис Еринич отметил, что строящийся монастырь святой Матроны Московской является единственным русским монастырем в Республике Сербской.

«Сегодня мы вместе с настоятелем говорили о том, что еще нужно, чтобы обитель полностью ожила», – сказал Еринич.

Сопровождавший российского посла председатель Ассоциации сербско-российской дружбы и единства православных народов Зоран Гайич  рассказал, что в рамках Сербско-Российского центра братства православных народов, расположенного рядом с монастырем, планируется открыть Русский военный музей, «Русский уголок», ресторан «Русский царь», конференц-зал и гостиницу для официальных лиц и паломников.


А в следующем году будет заложен фундамент для строительства русской больницы.

Настоятель монастыря, игумен Исайя, заметил, что доволен тем, что местные верующие активно посещают богослужения в монастыре.

С 2009 года по инициативе Ассоциации сербско-российской дружбы и единства православных народов в Ритешиче реализуется проект строительства монастыря Святой Матроны Московской и русской этнодеревни. Проект получил благословение Сербской Православной Церкви.

В 2017 году на территории Русской этнодеревни был открыт мемориальный бюст русского царя Николая II, установка которого состоялась при поддержке Посольства России в БиГ.

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