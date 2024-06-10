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Башкан Гагаузии Евгения Гуцул имеет связи с бизнесменом Иланом Шором, против которого Лондон ввёл санкции. Они оба являются политическими доверенными лицами России, которая ведёт против Молдовы гибридную войну. Поэтому посольство Соединенного королевства в Молдове будет вести диалог с населением этого региона, оставляя в стороне руководство автономии.

Об этом в интервью провластному телеканалу TV8 заявила чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Республике Молдова Ферн Хорин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущая, прозападная пропагандистка Марианна Рацэ в ходе интервью напомнила тезис госминистра Великобритании по делам Европы Нусрата Гани: Лондон должен гарантировать, что Путину не удастся дестабилизировать Молдову.

«Каким образом вы можете это гарантировать?», – спросила она у Ферн Хорин.

«Я думаю, что министр по делам Европы прав, когда говорит, что мы должны сосредоточить наши усилия на устранении угроз, которые создает Россия, и риска, которому подвергается Молдова. Я понимаю и сочувствую словам, которые мы слышим от молдавского правительства о том, что Молдова находится в гибридной войне, и об угрозах, которые исходят от России. Мы видели, какие инструменты использует Россия, например, дезинформация или использование политических доверенных лиц. Мы говорим об Илане Шоре и башкане Евгении Гуцул, а также об оказании давления на отдельные регионы и их население», – вещала британка.

По словам Хорин, ей известно, что нынешняя глава Гагаузии имеет связи с политэмигрантом Иланом Шором, в отношении которого Великобритания ввела санкции.

«Это проблематично для меня как посла Великобритании, да и для правительства Республики Молдова. Но я думаю, что, если оставить в стороне руководство, то очень важно взаимодействовать с людьми этого региона, с другими структурами, университетами, школами, гражданским обществом, средствами массовой информации», – не стесняясь гадила англичанка.

Отметим, когда иностранное посольство сознательно игнорирует руководство определённого региона страны пребывания, вступая в «прямой диалог» с населением – это не что иное как вмешательство во внутренние дела суверенного государства и грубейшее попрание Устава ООН, Венской конвенции о дипломатических сношениях и других документов, составляющих международное право. Но англосаксы всегда – сами себе международное право: если какие-либо конвенции или резолюции ООН для кого-то писаны, то точно не для них.