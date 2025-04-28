Посол Франции: Мы не хотим нейтрализации Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Франция якобы никогда не ставила перед собой задачу нанести стратегическое поражение России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил недавно назначеный посол Франции в Москве Николя де Ривьер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«С нашей стороны речь никогда не шла о стратегическом поражении России, в чем нас упрекают. Вместе с тем мы не допускаем капитуляции или исчезновения Украины. Украина должна продолжать свое существование и быть суверенной», – сказал дипломат в интервью «Независимой газете».

При этом он признал, что Россия не хочет исчезновения Украины как государства.

«Не исчезновения, а скорее нейтрализации», – уточнил посол

У него уточнили, что он подразумевает под нейтрализацией.