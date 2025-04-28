Посол Франции: Мы не хотим нейтрализации Украины
Франция якобы никогда не ставила перед собой задачу нанести стратегическое поражение России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил недавно назначеный посол Франции в Москве Николя де Ривьер.
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«С нашей стороны речь никогда не шла о стратегическом поражении России, в чем нас упрекают. Вместе с тем мы не допускаем капитуляции или исчезновения Украины. Украина должна продолжать свое существование и быть суверенной», – сказал дипломат в интервью «Независимой газете».
При этом он признал, что Россия не хочет исчезновения Украины как государства.
«Не исчезновения, а скорее нейтрализации», – уточнил посол
У него уточнили, что он подразумевает под нейтрализацией.
«Для нас неприемлемо, чтобы Украина превратилась в страну, которая находится в зависимом положении, как Белоруссия», – заявил Николя де Ривьер.
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