Посол ФРГ: Украина вступит в НАТО только после победы над Россией

О членстве Украины в НАТО не может быть и речи до тех пор, пока на ее территории идут боевые действия.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил посол Германии на Украине Мартин Егер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как человек, который находится в Украине и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО. Я думаю, тут в Украине, что членство в НАТО нереально, пока продолжается война. То есть, сейчас мы поддерживаем Украину в том, чтобы победить в этой войне и защитить свою независимость, свою свободу от России. А когда-то эта война закончится, и тогда эти вопросы нужно будет обдумывать, и тогда будет сделано то, о чем я уже упомянул, – будет создана новая система безопасности для Европы», – заявил Егер.