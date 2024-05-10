Посол ФРГ: Украина вступит в НАТО только после победы над Россией

Анатолий Лапин.  
10.05.2024 16:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 550
 
Германия, Дзен, НАТО, Украина


О членстве Украины в НАТО не может быть и речи до тех пор, пока на ее территории идут боевые действия.

Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил посол Германии на Украине Мартин Егер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

О членстве Украины в НАТО не может быть и речи до тех пор, пока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Как человек, который находится в Украине и как дипломат, я уверен, что будущее Украины именно в НАТО, есть консенсус и в НАТО. Я думаю, тут в Украине, что членство в НАТО нереально, пока продолжается война. То есть, сейчас мы поддерживаем Украину в том, чтобы победить в этой войне и защитить свою независимость, свою свободу от России. А когда-то эта война закончится, и тогда эти вопросы нужно будет обдумывать, и тогда будет сделано то, о чем я уже упомянул, – будет создана новая система безопасности для Европы», – заявил Егер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть