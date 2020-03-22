Посол Германии не видит фашистов в Киеве, но трубопровод в обход Украины поддерживает

22.03.2020, Киев, Игорь Петров

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен дала интервью телеканалу UA:Перший, в котором высказалась по ряду вопросов, связанных с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Она еще раз подтвердила неизменность позиции Германии в отношении выдачи российских паспортов в Крыму и на Донбассе.

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«Германия не признает паспорта выданные Россией на неподконтрольных территориях, и в Крыму. С этими паспортами невозможно получить Шенгенскую визу», – заявила она, отвечая на вопрос журналиста.

Фельдгузен не считает, что «Северный поток-2» угрожает Европе, как ранее об этом утверждала украинская пропаганда, призывавшая рассматривать трубопровод как средство для повышения зависимости ЕС от России.

«Правительство считает, что «Северный поток» – это часть энергетической безопасности Европы. Для нас все равно, идет ли газ через газопроводы Украины, или через «Северный поток». Мы диверсифицируем наши источники энергии, мы очень много работаем над «зеленой» энергией. И «Северный поток» – это часть нашей энергетической безопасности», – сказала немецкий посол.

Посол согласилась с мнением журналиста, который заявил, что «миф» об угрозе украинского националиста российская пропаганда использует для «оправдания агрессии на Донбассе».

«Я работала тут во время «Революции достоинства», и я неоднократно говорила о влиянии крайне правых движений тут. Они заметны, как и везде в мире, но они не играют большой роли», – сказала Фельдгузен, не уточнив, чьего влияния тогда опасается Владимир Зеленский, саботирующий мирные договоренности по Донбассу.