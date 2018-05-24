24.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Посол Германии обломал Порошенко

Украинские политики должны уточнить, что именно они подразумевают, когда заявляют, что «газотранспортная система Украины и транзит через нее защищают Украину от российского вторжения».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Эрнст Райхель, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я слышу такой аргумент, что, когда Россия не будет зависеть от транзита через Украину, Россия сможет атаковать без всякого препятствия.

Первое, что можно сказать – вы уже почувствовали, что продолжение транзита газа не предотвратило оккупацию Крыма и войны на Востоке. Поэтому, откуда такой аргумент?

Я уверен, что существует много угроз с той стороны, что Россия пойдет дальше. Что сегодня вас заставляет думать, что что-то удержит Россию, что эта газотранспортная система ее удержит от атаки?

Газопровод не может стать физическим препятствием для атаки России на Украину, для ее нападения. Этот газопровод был модернизирован с немецкой помощью. Он не может быть физическим препятствием, он лежит под землей.

Если мы слышим такие заявления, что это вопрос национальной безопасности, давайте будем более конкретными, более конкретно придерживаться фактов, что мы конкретно имеем в виду. Мы должны сказать тогда у нас будет лучший шанс достигнуть понимания», – сказал он.

Тема ГТС как защиты от российской агрессии поднималась на парламентских слушаниях в марте. Тогда секретарь комитета по ТЭК Виктория Войцицкая заявила, что «сам факт транзита природного газа через украинскую ГТС является едва ли не самым

главным фактором, сдерживающим полномасштабную военную агрессию со стороны России».

Позже об этом неоднократно высказывался спикер Верховной Рады Андрей Парубий, что дает основания считать такую позицию официальной.

Первым высказыванием такого рода было, вероятно, заявление замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрия Грымчака в эфире телеканала ZIK я январе нынешнего года.

Грымчак подразумевал, что украинские власти могли взорвать газопровод в случае масштабной атаки со стороны России.

«В 2015 году у государства были планы подорвать газопровод. Одна из причин, почему у нас нет масштабной войны, – это газопроводы, которые идут по территории Украины. И, если бы не было этих газопроводов, то можно было бы идти дальше. И это один из тех вариантов, почему мы сегодня воюем, как воюем», – сказал чиновник.

Таким образом, с точки зрения украинских властей, ГТС «защищает» Украину как средство шантажа прекращением транзита газа.