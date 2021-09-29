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29.09.2021 16:04 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Посол Германии в Киеве: «Забудьте про транзит, «СП-2» будет работать»

Новости Украины«Северный поток-2» уже точно будет введен в эксплуатацию – период резкого противостояния закончен. Об...

«Северный поток-2» уже точно будет введен в эксплуатацию – период резкого противостояния закончен.

Об этом в интервью DW заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему мнению «Северный поток» достроится. Он уже фактически достроен. Сейчас идёт процесс сертификации, это займёт где-то 6 месяцев. Мы будем делать это чётко по европейским правилам», – считает дипломат.

«Но мне кажется, что мы уже немножко прошли этот период резкого противостояния. Мне кажется, и в Украине эксперты поняли, что будущее Украины – это не транзит газа. Мы пытаемся показать, что Украина может стать большим производителем зеленой энергии, и таким образом, экспортёром. Потому что не только Германии, но и Евросоюзу в целом нужно будет очень много энергии. Не только Германия выйдет из старой энергетики, которая основана на угле. Но Германия, возможно, первая из других стран это сделает», – говорит посол.

Мы хотим до 2045 года полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Это означает, что газа мы уже будем импортировать гораздо меньше, где-то через 15 лет. То есть это не технология будущего. Украина может действительно стать производителем энергии, это будет очень важно для Германии для Европы», – сказала Фельдгузен.

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