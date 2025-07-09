Посол Израиля: Азербайджану оружие продаем открыто. С Украиной работаем без лишней огласки

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Израиль очень заинтересовался украинским опытом борьбы с дронами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, почему Израиль отказывается от военного сотрудничества с Киевом, на что Бродский ответил, что о таком вслух не говорят.

«Единственное, что можно сказать, у нас много общих интересов, например, то, что касается противодействия дронам. Украина уже больше трёх лет сталкивается с этой проблемой, вначале это были иранские дроны, сейчас это в основном дроны российского производства. Мы столкнулись с той же проблемой относительно недавно, и нас, конечно, очень интересуют те решения, которые есть в Украине, а у нас также есть немало технологий и разработок, которые могут быть интересны Украине», – сказал дипломат.

Однако ведущий посетовал на то, что даже после начала горячей фазы боевых действий Израиль спокойно сотрудничает с Азербайджаном и продаёт Баку, в том числе, противоракетные комплексы.