Посол Израиля: Мы с первого дня на стороне Украины

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Украинские неонацисты должны понять, что Израиль не станет помогать Украине в ущерб себе, и не предоставит больше помощи, чем уже оказывает.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV» заявил посол Израиля на Украине Михаил Бродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль на стороне Украины, но, с другой стороны, к санкциям против России Израиль не присоединяется. Где-то даже были нападки, что Израиль делает не совсем то, что нужно. Что вы можете ответить?» – поинтересовался ведущий.

«Израиль с первого дня войны однозначно на стороне Украины. Вы помните, на второй или третий день была принята резолюция ООН, которая осуждала российскую агрессию, а Израиль был соавтором этой резолюции. Были и другие решения, и «мирный план» Зеленского Израиль также поддержал по просьбе украинской стороны», – ответил Бродский.

Посол заверил, что Израиль не будет оказывать Украине большую помощь, чем уже предоставляет.

«Но, с другой стороны, действительно была критика. Ожидания от Израиля в плане военной помощи были очень высокие. А гуманитарная помощь шла с первого дня войны, она очень ценная, в том числе направлена на такие темы, как психологическая и физическая реабилитация. Это бесценная помощь. Но со стороны Украины изначально были ожидания военной помощи. Эти ожидания не оправдались. Но то, что вначале звучало как критика и упрёки, сегодня уже сошло на нет, ситуация в наших отношениях более-менее нормальная. И со стороны Украины уже есть понимание чего можно ожидать от Израиля, а чего нельзя. И есть понимание, что то, что Израиль даёт, не менее ценно, чем оружие», – резюмировал дипломат.