Посол Израиля: Не надейтесь, что США переключат внимание с Украины

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Атакой боевиков движения «Хамас» мог тайно управлять Иран, однако Россия к этому непричастна.

Об этом заявил посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хамас» в данном случае стал орудием в руках внешних сил — я имею в виду прежде всего Иран… Иран всегда любил загребать жар чужими руками. Он действует через своих так называемых прокси», – сказал дипломат в интервью газете «Коммерсант».

При этом посол назвал «ерундой» версию, что Россия могла также тайно помогать боевикам, чтобы отвлечь внимание США от Украины.

«Это полная ерунда. Во-первых, мы не верим, что Россия в какой-то форме в этом участвовала. Во-вторых, тот, кто считает, что США придется перенаправить в Израиль какие-то серьезные ресурсы, сильно ошибаются. Да, США — наш стратегический партнер, они поставляли и будут поставлять нам оружие. Кстати, бывает и наоборот. В этом смысле ничего не изменится. И в России это понимают. Так что упомянутые утверждения — это действительно чистая конспирология», – полагает Бен Цви.

Он уклончиво ответил на просьбу прокомментировать данные о наличии у «Хамас» оружия, которое ранее поставлялось НАТО на Украину.

«У нас доказательств таким утверждениям нет — они звучат с российской стороны. У России имеются контакты с «Хамасом», может быть, эта информация получена от него — нам это тоже было бы интересно узнать», – сказал дипломат.