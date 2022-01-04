Посол Израиля не решился осуждать УПА

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Новости Украины

Посол Израиля на Украине Михаил Бродский дал примечательное интервью, в котором не решился осудить УПА – боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов, сотрудничавшей с гитлеровской Германией.

Дипломат предпринял и другие попытки смягчить гнев украинских самостийников, заверив их в поддержке претензий Киева на Донбасс и Крым, которые ушли из состава Украины как раз в ответ на реабилитацию нацизма после государственного переворота 2014 года.

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Во время интервью изданию «Newsru» дипломату напомнили cделанное накануне заявление посольства Израиля, осудившего марши ко дню рождения главаря УПА Степана Бандеры в украинских городах 1 января.

«В нем проводится параллель между Украинской повстанческой армией и нацистами, а фактически – между последователями Бандеры в современной Украине и неонацизмом. Чья позиция в нем выражается: посольства, министерства иностранных дел или Израиля?» – спросил журналист.

Бродский ответил, что данная позиция не нова, и принадлежит она не послу или посольству, а государству Израиль.

«То есть, если я вас правильно понял, Израиль официально считает УПА нацистским движением?» – напрямую спросили израильского посла.

«Прежде всего, ничего такого в заявлении не было сказано. Так что давайте говорить о тексте, который был опубликован. Там по поводу Украинской повстанческой армии не было сказано ни слова. Там было сказано, что, с точки зрения Израиля, люди, которые поддерживали идеологию нацистов, не должны становиться героями», – начал увиливать Бродский.

Он заявил, что в нацизме можно уличить только «часть лидеров» ОУН-УПА.

«Бандера и часть лидеров украинского националистического движения поддерживали идеологию нацистов, в том числе и по окончательному решению еврейского вопроса. Мы считаем, что такие люди не должны становиться героями. Но хочу подчеркнуть: это точка зрения Израиля и еврейского народа. Мы ее никому не навязываем, но считаем необходимым её озвучить, поскольку для нас это вопрос принципиальный», – добавил посол Израиля.

Бродский также заявил, что Тель-Авив по-прежнему поддерживает Украину в вопросе Крыма и Донбасса, но призвал решать территориальную проблему путем переговоров.

«Позиция Израиля очень прозрачна. Она известна и в Киеве, и в Москве. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, голосуем по резолюциям, в которых отстаивается эта позиция», – сказал посол.